Colisão entre motocicletas termina com duas mortes na BR-230, em Anapu

Um acidente de trânsito registrado no fim da noite do último domingo (15/3) resultou na morte de dois jovens na BR-230, a rodovia Transamazônica, em Anapu, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, cada uma das vítimas, identificadas como Wesley Pereira dos Santos e Sandro Oliveira Braga, conduzia uma motocicleta e colidiram os veículos entre si.

A PM foi acionada ao caso, que ocorreu próximo à ponte sobre o rio Anapu. Quando os agentes chegaram ao local, Wesley e Sandro já tinham sido socorridos para o hospital do município. No entanto, nenhum dos dois resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Pelas imagens é possível ver as duas pessoas desacordadas na via, cada uma delas próxima das motos, e uma outra consciente. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aparece na gravação e os profissionais de saúde se mobilizam para ajudar Wesley e Sandro.

Até o começo da tarde desta segunda-feira (16/3), as circunstâncias do sinistro permaneciam um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.