Irmãos ficam feridos após acidente entre bicicleta elétrica e carro de passeio em Castanhal

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma bicicleta elétrica deixou dois irmãos feridos na tarde desta segunda-feira (16), em Castanhal, no nordeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 13h50, na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titilândia. Uma pessoa foi presa. O estado de saúde das vítimas não foi informado até o momento.

De acordo com informações repassadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, a colisão ocorreu em frente ao loteamento Salles e envolveu um veículo VW Up branco e uma bicicleta elétrica onde estavam Gabriel Costa Freitas e Ana Carolina Costa Freitas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os irmãos seguem na bicicleta e são atingidos violentamente pelo carro que vinha logo atrás. Após a colisão, ainda conforme as imagens, o automóvel segue fugindo em alta velocidade.

Uma imagem que circulou nas redes sociais após o acidente mostra a bicicleta elétrica totalmente destruída, com as rodas retorcidas, jogada no chão ao lado das vítimas feridas. De acordo com a polícia, Gabriel precisou ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Segundo a PM, a guarnição foi informada via rádio por um sargento do Batalhão de Missões Especiais sobre o ocorrido. Com as características do veículo em mãos, os policiais iniciaram diligências para localizar o automóvel suspeito.

Durante as buscas, os militares visualizaram um carro trafegando em alta velocidade. Foi realizado acompanhamento até a travessa Santa Catarina, nas proximidades de um canal, onde o veículo foi abordado.

O condutor foi identificado como Mauro Mártires Cordeiro da Cruz, de 43 anos. Após revista no interior do carro, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, a polícia confirmou que o automóvel abordado era o mesmo envolvido no sinistro.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos cabíveis.