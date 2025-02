Delegada que teve os filhos mortos pelo ex-marido relata experiência 'sobrenatural'

A delegada Amanda Souza, ex-titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, usou as redes sociais, no último domingo, 2, para compartilhar uma experiência de 'espiritualidade', conforme ela mesma definiu no texto da publicação, com a sua falecida filha caçula que, junto com o mais velho, foi morta pelo próprio pai, o dentista Paulo César Viana, ex-marido da delegada, em julho de 2023.

Na publicação, a delegada escreve que estava "mais triste do que o normal" à medida em que se aproximava a data que seria do aniversário da sua filha, Letícia de Souza Duarte, que completaria 11 anos de idade este ano. No domingo, estando sozinha em casa, ela conta que, ao ir até o sofá da sala, encontrou uma flor no local e relacionou com o antigo hábito que a filha tinha de lhe dar flores.

"Hoje passei o dia em casa sozinha e me emocionando com uma série que estou assistindo desde cedo. De repente me levanto pra beber água e quando volto para o sofá encontro essa flor... meu coração acelerou e as lágrimas caíram, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria e gratidão. Uma flor surgiu do nada bem ao meu lado! A Letícia sempre me trazia flores... ", diz a legenda da foto a partir da qual Amanda Souza compartilha a imagem da flor vermelha, de cinco pétalas.

O que tornou o momento ainda mais intenso, conforme o relato da delegada, foi que, ao pegar o celular para registrar a flor, ela disse que o aparelho abriu diretamente na foto da criança: "a mensagem foi muito clara!", diz a delegada na publicação.

Amanda ainda explica o porquê que decidiu contar essa experiência nas redes sociais: "Poderia guardar esse momento só pra mim, mas acredito que não seria justo com a divindade que me proporcionou essa alegria. Seria muito egoísmo da minha parte, por isso optei por compartilhar para que o meu testemunho toque no coração daqueles que precisam".

No dia 10 de julho de 2023, Amanda perdeu os dois filhos, Letícia de Souza Duarte e Marcelo de Souza Duarte, de 9 e 12 anos, assassinados pelo ex-marido e pai das crianças, o dentista Paulo César Viana, que tirou a própria vida em seguida, utilizando a arma particular da policial. O crime ocorreu na casa da família, na cidade de Cametá, no nordeste paraense, e ganhou repercussão nacional.