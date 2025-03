Três pessoas são presas e 200 pés de maconha destruídos durante operação em Monte Alegre

A Polícia Militar destruiu cerca de 200 pés de maconha (Cannabis Sativa) no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. A ação ocorreu na quinta-feira (6/3), durante a deflagração da Operação “Erva Daninha”. O intuito é combater o cultivo e a comercialização de entorpecentes na cidade. Um suspeito de cultivar o entorpecente e um casal investigado por comercializar a droga foram presos.

Policiais do 18º Batalhão de PM, em conjunto com a Polícia Civil, atuaram na operação. Conforme a polícia, a operação foi realizada em duas frentes. A primeira delas ocorreu na zona rural, em uma região de difícil acesso, na localidade de Serra Azul. As equipes localizaram e erradicaram os 200 pés que já estavam em processo de secagem para serem preparados para comercialização. Na diligência, um homem foi preso no local suspeito de cultivar a droga.

Já a ação que ocorreu na área urbana foi realizada após o trabalho de inteligência e investigações da polícia. Os agentes identificaram que a maconha cultivada na zona rural estaria sendo utilizada em um esquema de troca por crack na cidade de Monte Alegre. Em um dos pontos de comercialização, um casal foi preso com 200 gramas de entorpecente aparentando ser crack, que seria trocado por maconha na zona rural. Segundo o Major Leonardo Dutra, comandante do 18º BPM (Batalhão Gurupatuba), os agentes de inteligência já tinham feito os devido levantamentos relacionados a prática de permuta de drogas.

“Desde cedo a polícia civil, juntamente com a polícia militar, estiveram na área da Serra Azul. No local foi feita a apreensão de um pouco mais de 200 pés de maconha já em processo de secagem, pronto para fazer a chamada ‘prensa’. Essa é uma quantidade considerável. E nas investigações foi verificado que havia essa quantidade de drogas, de aproximadamente mais de 200 g, que equivale a 400 petecas de cabeça de crack, que estaria sendo levada para comunidade da Serra Azul. No local também realizamos a apreensão do entorpecente”, declara.

Os materiais apreendidos e os acusados foram encaminhados às autoridades para as devidas providências. A Força de Segurança reafirma seu compromisso com a ordem pública, a segurança da população e o combate ao crime, contando sempre com a colaboração da sociedade para manter a paz e o bem-estar coletivo.