Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (15), na Vila Canaã, zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. A vítima foi identificada como Josuel Ramos da Silva, atingida por um disparo de espingarda calibre 20 no peito.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município ao site BO Paragominas, o crime ocorreu por volta das 23h e teria começado após uma discussão entre o principal suspeito, Tomaz de Aquino Ramos, e o enteado dele. Armado, o homem saiu perseguindo o jovem, que conseguiu fugir.

Ao perceber a movimentação, Josuel, sobrinho do suspeito e morador das proximidades, perguntou o que estava acontecendo. Conforme o relato policial, Tomaz respondeu que ele “não deveria se meter” e, em seguida, efetuou o disparo que atingiu a vítima.

Após o crime, o suspeito teria abandonado a arma em sua própria residência e fugido. A espingarda foi localizada e apreendida pelos policiais.

Segundo registros policiais, o investigado possui antecedentes criminais, que não foram detalhados. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e os demais procedimentos cabíveis.

O caso é investigado como homicídio doloso pela Delegacia de Polícia de Ipixuna do Pará. Até o momento, o paradeiro do suspeito não foi informado, e as buscas continuam.