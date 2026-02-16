Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará

Suspeito, identificado como Tomaz de Aquino Ramos, fugiu após o crime; arma foi apreendida pela polícia

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará. (Reprodução/ @boparagominas)

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (15), na Vila Canaã, zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. A vítima foi identificada como Josuel Ramos da Silva, atingida por um disparo de espingarda calibre 20 no peito.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município ao site BO Paragominas, o crime ocorreu por volta das 23h e teria começado após uma discussão entre o principal suspeito, Tomaz de Aquino Ramos, e o enteado dele. Armado, o homem saiu perseguindo o jovem, que conseguiu fugir.

Ao perceber a movimentação, Josuel, sobrinho do suspeito e morador das proximidades, perguntou o que estava acontecendo. Conforme o relato policial, Tomaz respondeu que ele “não deveria se meter” e, em seguida, efetuou o disparo que atingiu a vítima.

Após o crime, o suspeito teria abandonado a arma em sua própria residência e fugido. A espingarda foi localizada e apreendida pelos policiais.

Segundo registros policiais, o investigado possui antecedentes criminais, que não foram detalhados. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e os demais procedimentos cabíveis.

O caso é investigado como homicídio doloso pela Delegacia de Polícia de Ipixuna do Pará. Até o momento, o paradeiro do suspeito não foi informado, e as buscas continuam.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA 

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará

Suspeito, identificado como Tomaz de Aquino Ramos, fugiu após o crime; arma foi apreendida pela polícia

16.02.26 19h49

POLÍCIA

Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

16.02.26 15h21

INCÊNDIO

Incêndio destrói casa de madeira em Parauapebas; caso pode ter ligação com facções

O caso ocorreu na região do Projeto Renascença, conhecida como Pé de Pequi.

16.02.26 13h51

POLÍCIA

Motociclista morre após colidir com viatura da PM em Igarapé-Açu

Segundo a PM, uma testemunha relatou que estaria consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento do município desde o começo do dia

16.02.26 13h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é espancado até a morte no bairro de Canudos em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (15)

16.02.26 8h37

ACIDENTE

Dois paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão

O acidente ocorreu na tarde de sábado (14), na cidade de Nova Olinda

16.02.26 12h25

POLÍCIA

Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

16.02.26 15h21

POLÍCIA

Comerciante é morto a tiros dentro de açougue no Curuçambá, em Ananindeua

Moradores apontam possível relação com cobrança de “taxa do crime”

14.02.26 23h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda