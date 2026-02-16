Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio destrói casa de madeira em Parauapebas; caso pode ter ligação com facções

O caso ocorreu na região do Projeto Renascença, conhecida como Pé de Pequi.

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo / Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Um incêndio destruiu grande parte de uma residência na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (14), na região do Projeto Renascença, conhecida como Pé de Pequi. As informações são de que ninguém ficou ferido. Autoridades apuram se o caso pode ter ligação com o crime organizado.

Segundo relatos de moradores, o imóvel estava vazio no momento em que as chamas começaram, já que o proprietário havia deixado a comunidade anteriormente. O fogo se alastrou rapidamente e comprometeu a maior parte da estrutura da casa de madeira, causando prejuízos ao proprietário.

Moradores da área tentaram conter o avanço das chamas e retirar alguns pertences, mas não conseguiram evitar que o imóvel fosse destruído parcialmente. Conforme as informações preliminares, nas proximidades da residência, em um barranco, foi encontrada uma pichação com a sigla “PCC” escrita. No entanto, até o momento, não há confirmação de qualquer relação entre o incêndio e a facção criminosa. Há ainda a possibilidade de que a escrita tenha sido feita por terceiros, sem conexão com o caso. As circunstâncias do incêndio devem ser apuradas pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros (CBMPA). Em nota, a PC disse que, até o momento, não há registro desta ocorrência na delegacia do município. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

16.02.26 15h21

INCÊNDIO

Incêndio destrói casa de madeira em Parauapebas; caso pode ter ligação com facções

O caso ocorreu na região do Projeto Renascença, conhecida como Pé de Pequi.

16.02.26 13h51

POLÍCIA

Motociclista morre após colidir com viatura da PM em Igarapé-Açu

Segundo a PM, uma testemunha relatou que estaria consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento do município desde o começo do dia

16.02.26 13h45

ACIDENTE

Dois paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão

O acidente ocorreu na tarde de sábado (14), na cidade de Nova Olinda

16.02.26 12h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é espancado até a morte no bairro de Canudos em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (15)

16.02.26 8h37

ACIDENTE

Dois paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão

O acidente ocorreu na tarde de sábado (14), na cidade de Nova Olinda

16.02.26 12h25

POLÍCIA

Comerciante é morto a tiros dentro de açougue no Curuçambá, em Ananindeua

Moradores apontam possível relação com cobrança de “taxa do crime”

14.02.26 23h18

ACIDENTE COM MORTE

Mulher morre após colisão entre carro e moto na BR-308, em Capanema

O acidente de trânsito ocorreu na manhã de domingo (15)

16.02.26 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda