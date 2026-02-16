Incêndio destrói casa de madeira em Parauapebas; caso pode ter ligação com facções

Um incêndio destruiu grande parte de uma residência na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (14), na região do Projeto Renascença, conhecida como Pé de Pequi. As informações são de que ninguém ficou ferido. Autoridades apuram se o caso pode ter ligação com o crime organizado.

Segundo relatos de moradores, o imóvel estava vazio no momento em que as chamas começaram, já que o proprietário havia deixado a comunidade anteriormente. O fogo se alastrou rapidamente e comprometeu a maior parte da estrutura da casa de madeira, causando prejuízos ao proprietário.

Moradores da área tentaram conter o avanço das chamas e retirar alguns pertences, mas não conseguiram evitar que o imóvel fosse destruído parcialmente. Conforme as informações preliminares, nas proximidades da residência, em um barranco, foi encontrada uma pichação com a sigla “PCC” escrita. No entanto, até o momento, não há confirmação de qualquer relação entre o incêndio e a facção criminosa. Há ainda a possibilidade de que a escrita tenha sido feita por terceiros, sem conexão com o caso. As circunstâncias do incêndio devem ser apuradas pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros (CBMPA). Em nota, a PC disse que, até o momento, não há registro desta ocorrência na delegacia do município.