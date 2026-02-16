Motociclista morre após colidir com viatura da PM em Igarapé-Açu

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após colidir com a motocicleta que conduzia contra uma viatura da Polícia Militar na tarde do último sábado (14/2), na PA-424, no ramal do Prata, que fica em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a PM, uma testemunha relatou que estaria consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento do município desde o começo do dia e que, supostamente, estaria alcoolizado enquanto conduzia o veículo.

O caso ocorreu às 16h37. Ainda segundo a PM, o motociclista seguia normalmente na via e, de forma repentina, olhou para trás e tombou cruzando a faixa divisória e indo para a contramão com a motocicleta, ocasionando a batida. Conforme consta no relato policial, o militar que dirigia a viatura ainda tentou escapar do impacto, mas a vítima atingiu a lateral direita do automóvel.

O condutor da moto morreu no local. A PM isolou o local e, na sequência, as demais autoridades foram comunicadas sobre o ocorrido para realizar os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar com relação ao sinistro de trânsito e aguarda retorno.

