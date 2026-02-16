Capa Jornal Amazônia
Polícia

Dois paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão

O acidente ocorreu na tarde de sábado (14), na cidade de Nova Olinda

O Liberal
fonte

Paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão. (Foto: Divulgação)

Dois homens naturais de Barcarena, no Pará, estão entre as vítimas de um grave acidente de trânsito registrado no sábado (14), na BR-316, no município de Nova Olinda do Maranhão (MA). O veículo envolvido transportava quatro pessoas quando capotou nas proximidades do povoado Café da Mata. Outros dois ocupantes do automóvel foram socorridos e estão em estado grave.

As vítimas que morreram foram identificadas como Marlon, natural da localidade de Turuí, no campo do Botafogo, zona rural de Barcarena, e Jhonata Conceição Barros.

Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção após o carro passar por um buraco na pista. O automóvel capotou várias vezes antes de parar às margens da rodovia.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde deles após darem entrada na unidade não foi detalhado. Os corpos das vítimas fatais foram removidos para o setor de necropsia em Nova Olinda do Maranhão. Familiares de Marlon foram informados sobre o ocorrido e se deslocaram para o estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e ficou responsável pela ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. De acordo com informações repassadas às autoridades, os quatro ocupantes trabalhavam na montagem de um galpão e, no momento do acidente, estavam retornando ao Pará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e PRF, e aguarda o retorno.

acidente de trânsito

Polícia
