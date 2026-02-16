Capa Jornal Amazônia
Homem é espancado até a morte no bairro de Canudos em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (15)

O Liberal
fonte

A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

Um homem ainda não identificado foi morto na noite de domingo (15), no bairro de Canudos, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi espancada por um grupo de pessoas na Avenida Ceará, esquina com a Avenida João Paulo II. Não há detalhes sobre a motivação para o crime.

Testemunhas relataram que, por volta de 22h, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelos ocupantes de um carro de passeio. Os suspeitos teriam desferido vários socos e chutes no homem, que ficou inconsciente no local. Após as agressões, os suspeitos fugiram. Pessoas que passavam pela via ainda acionaram uma ambulância para ajudar a socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu no local.

Ainda conforme as informações de populares, a vítima já estaria sendo seguida pelos suspeitos desde a Avenida João Paulo II, mas somente foi abordada quando estava próximo a uma farmácia. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre o veículo em que os suspeitos estavam. A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. Foi realizada a coleta de informações sobre o crime e câmeras de segurança também serão analisadas para entender a dinâmica do homicídio.

A Polícia Científica foi chamada e realizou a análise no corpo e a remoção ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

