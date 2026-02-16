Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-222, em Marabá

Um motociclista ainda não identificado morreu em um acidente de trânsito na madrugada de domingo (15) no perímetro urbano da BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido encontrada por moradores nas proximidades do núcleo Morada Nova.

Conforme os relatos preliminares, pessoas que transitavam pela rodovia avistaram o homem já sem vida às margens da pista. Ao lado dele estava uma motocicleta modelo Honda Bros. Até o momento, não há confirmação se outro veículo estaria envolvido na ocorrência ou se o condutor teria perdido o controle da direção. As circunstâncias devem ser esclarecidas pelas autoridades policiais.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área para preservar o local até a chegada da equipe de trânsito, que é responsável pela investigação. Peritos da Polícia Científica e servidores do Instituto Médico Legal (IML) realizaram os levantamentos no local e providenciaram a remoção do corpo, que foi encaminhado para exames de necropsia e identificação. O trânsito na área seguia normalmente após a retirada do corpo do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.