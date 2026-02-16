Mulher morre após colisão entre carro e moto na BR-308, em Capanema

Um acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher na manhã de domingo (15), na BR-308, no município de Capanema, nordeste do Pará. A vítima, que foi identificada como Rafaela Oliveira, estava na garupa de uma motocicleta nas proximidades de uma subestação de energia quando foi atingida por um carro de passeio. O condutor da moto teria sido socorrido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Capanema como homicídio e lesão corporal culposos no trânsito. "A moto foi atingida por um carro, resultado na queda dos dois ocupantes. A mulher veio a óbito e o homem foi encaminhado para atendimento médico, onde segue internado. O condutor do carro foi apresentado na unidade policial e autuado em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça", confirmou.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu por volta de 5 hrs. Com o impacto, Rafaela sofreu ferimentos graves. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Capanema, mas não resistiu. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da outra pessoa que estava na motocicleta.

Imagens de câmeras de segurança da área registraram o momento do acidente. A moto aparece nas imagens e, logo depois, o carro passa em alta velocidade vindo do mesmo sentido. O automóvel atinge a parte de trás da moto. Após a batida, o motorista do carro perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, parando na margem da rodovia. Segundo relatos iniciais, a violência do impacto provocou lesões severas na vítima, que chegou a ter parte do couro cabeludo arrancado.