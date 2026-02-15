Suspeito de matar guardas municipais morre em confronto com a polícia no Pará

Um homem identificado como Jhonata Costa da Silva, apontado como um dos envolvidos no assassinato de dois guardas municipais em Portel, na Ilha do Marajó, morreu na manhã deste domingo (15) após um confronto com equipes da Polícia Civil no município de Bragança, nordeste do Pará. Segundo a corporação, o suspeito era considerado foragido do sistema penal e possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado em um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida, após troca de informações entre a Delegacia de Homicídios a Agentes Públicos (DHAP), a Delegacia de Portel e policiais da região.

De acordo com o relatório policial, as equipes realizaram diligências no Residencial Jiquiri após receberem informações sobre o possível paradeiro do investigado. Durante a abordagem, o suspeito teria reagido à presença dos agentes e efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais. A guarnição respondeu à agressão utilizando o uso progressivo da força e atingiu o homem. Em seguida, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe de saúde.

Ainda segundo a Polícia Civil, a identidade de Jhonata Costa da Silva e sua participação no duplo homicídio haviam sido confirmadas após o avanço das investigações e o compartilhamento de informações entre as unidades especializadas. Ele era considerado um dos alvos prioritários das diligências, que buscam esclarecer completamente as circunstâncias do ataque que vitimou os dois guardas municipais e deixou outras vítimas no município de Portel.

Durante a ação deste domingo, os policiais apreenderam a arma que estaria em posse do suspeito, um revólver calibre .22 contendo sete munições, sendo duas já deflagradas. O armamento foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve passar por perícia.

A morte do suspeito ocorre no contexto de uma série de operações realizadas pelas forças de segurança para localizar e responsabilizar os envolvidos no ataque contra os agentes públicos. No sábado (14), dois homens suspeitos de participação no crime foram presos na zona rural de Senador José Porfírio, após sete dias de buscas. Durante a ação, os policiais apreenderam um arsenal que incluía fuzil, pistola, revólver e espingarda, além de munições, materiais que serão analisados para confirmar a ligação com o crime.

As investigações apontam que o ataque contra os guardas municipais teria sido organizado por integrantes de um grupo criminoso. Após o crime, os suspeitos fugiram para áreas rurais e contaram com apoio logístico de outros membros da organização, o que dificultou a localização imediata. Com o avanço das diligências, as forças de segurança conseguiram identificar rotas de fuga, possíveis esconderijos e responsáveis pelo suporte ao grupo.

A Polícia Civil divulgou nota sobre a ação em Bragança:

“A Polícia Civil informa que um dos suspeitos apontado como autor dos homicídios dos dois guardas municipais reagiu à abordagem e foi ferido. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. A arma de fogo apreendida, um revólver calibre .22, foi entregue na Delegacia de Bragança e passará por perícias”.