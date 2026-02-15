Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar guardas municipais morre em confronto com a polícia no Pará

Segundo a corporação, o suspeito era considerado foragido do sistema penal e possuía mandado de prisão em aberto

Da Redação

Um homem identificado como Jhonata Costa da Silva, apontado como um dos envolvidos no assassinato de dois guardas municipais em Portel, na Ilha do Marajó, morreu na manhã deste domingo (15) após um confronto com equipes da Polícia Civil no município de Bragança, nordeste do Pará. Segundo a corporação, o suspeito era considerado foragido do sistema penal e possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado em um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida, após troca de informações entre a Delegacia de Homicídios a Agentes Públicos (DHAP), a Delegacia de Portel e policiais da região.

De acordo com o relatório policial, as equipes realizaram diligências no Residencial Jiquiri após receberem informações sobre o possível paradeiro do investigado. Durante a abordagem, o suspeito teria reagido à presença dos agentes e efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais. A guarnição respondeu à agressão utilizando o uso progressivo da força e atingiu o homem. Em seguida, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe de saúde.

Ainda segundo a Polícia Civil, a identidade de Jhonata Costa da Silva e sua participação no duplo homicídio haviam sido confirmadas após o avanço das investigações e o compartilhamento de informações entre as unidades especializadas. Ele era considerado um dos alvos prioritários das diligências, que buscam esclarecer completamente as circunstâncias do ataque que vitimou os dois guardas municipais e deixou outras vítimas no município de Portel.

Durante a ação deste domingo, os policiais apreenderam a arma que estaria em posse do suspeito, um revólver calibre .22 contendo sete munições, sendo duas já deflagradas. O armamento foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve passar por perícia.

A morte do suspeito ocorre no contexto de uma série de operações realizadas pelas forças de segurança para localizar e responsabilizar os envolvidos no ataque contra os agentes públicos. No sábado (14), dois homens suspeitos de participação no crime foram presos na zona rural de Senador José Porfírio, após sete dias de buscas. Durante a ação, os policiais apreenderam um arsenal que incluía fuzil, pistola, revólver e espingarda, além de munições, materiais que serão analisados para confirmar a ligação com o crime.

As investigações apontam que o ataque contra os guardas municipais teria sido organizado por integrantes de um grupo criminoso. Após o crime, os suspeitos fugiram para áreas rurais e contaram com apoio logístico de outros membros da organização, o que dificultou a localização imediata. Com o avanço das diligências, as forças de segurança conseguiram identificar rotas de fuga, possíveis esconderijos e responsáveis pelo suporte ao grupo.

A Polícia Civil divulgou nota sobre a ação em Bragança:

“A Polícia Civil informa que um dos suspeitos apontado  como autor dos homicídios dos dois guardas municipais reagiu à abordagem e foi ferido. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. A arma de fogo apreendida, um revólver calibre .22, foi entregue na Delegacia de Bragança e passará por perícias”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia civil do pará

suspeito de matar guardas municipais morre

bragança

portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar guardas municipais morre em confronto com a polícia no Pará

Segundo a corporação, o suspeito era considerado foragido do sistema penal e possuía mandado de prisão em aberto

15.02.26 20h54

FUGA

Polícia recaptura fugitivo após fuga de 6 presos em Tailândia

As buscas continuam para localizar os outros foragidos, que já tiveram os mandados de prisão solicitados ao Poder Judiciário

15.02.26 14h29

FURTO DE CARRO

Ação integrada prende 4 suspeitos, apreende R$ 16 mil e recupera carro furtado em Paragominas

As diligências começaram após a Delegacia de Itinga do Maranhão (MA) comunicar o furto de um automóvel pertencente a uma locadora

15.02.26 12h49

PESCA ILEGAL

Operação intercepta cinco toneladas de mapará na região do Lago Grande, em Óbidos

A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso

15.02.26 11h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Comerciante é morto a tiros dentro de açougue no Curuçambá, em Ananindeua

Moradores apontam possível relação com cobrança de “taxa do crime”

14.02.26 23h18

FURTO DE CARRO

Ação integrada prende 4 suspeitos, apreende R$ 16 mil e recupera carro furtado em Paragominas

As diligências começaram após a Delegacia de Itinga do Maranhão (MA) comunicar o furto de um automóvel pertencente a uma locadora

15.02.26 12h49

PRESOS

Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

A ação resultou na apreensão de um arsenal que teria sido utilizado no ataque os guardas

14.02.26 18h15

PESCA ILEGAL

Operação intercepta cinco toneladas de mapará na região do Lago Grande, em Óbidos

A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso

15.02.26 11h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda