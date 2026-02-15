Polícia recaptura fugitivo após fuga de 6 presos em Tailândia

Dos seis custodiados que fugiram da Delegacia de Tailândia, no nordeste do Pará, um já foi recapturado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil. Ainda segundo a PC, as buscas são feitas para localizar os outros foragidos, que já tiveram os mandados de prisão solicitados ao Poder Judiciário.

A fuga ocorreu na tarde do dia 10 deste mês (terça-feira). Eles fugiram após serrar as barras de aço da cela onde estavam custodiados. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos fugitivos e nem daquele que foi recapturado.

As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone da Delegacia de Tailândia, no número (91) 99218-5677, ou por meio do Disque-Denúncia, pelo 181.