Polícia recaptura fugitivo após fuga de 6 presos em Tailândia
As buscas continuam para localizar os outros foragidos, que já tiveram os mandados de prisão solicitados ao Poder Judiciário
Dos seis custodiados que fugiram da Delegacia de Tailândia, no nordeste do Pará, um já foi recapturado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil. Ainda segundo a PC, as buscas são feitas para localizar os outros foragidos, que já tiveram os mandados de prisão solicitados ao Poder Judiciário.
A fuga ocorreu na tarde do dia 10 deste mês (terça-feira). Eles fugiram após serrar as barras de aço da cela onde estavam custodiados. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos fugitivos e nem daquele que foi recapturado.
As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone da Delegacia de Tailândia, no número (91) 99218-5677, ou por meio do Disque-Denúncia, pelo 181.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA