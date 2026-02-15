Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ação integrada prende 4 suspeitos, apreende R$ 16 mil e recupera carro furtado em Paragominas

As diligências começaram após a Delegacia de Itinga do Maranhão (MA) comunicar o furto de um automóvel pertencente a uma locadora

O Liberal
fonte

A operação contou com a atuação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, incluindo agentes da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) (Foto: Divulgação | BO Paragominas)

Uma ação integrada das polícias civil e militar resultou na prisão de quatro homens suspeitos de envolvimento em crimes de furto qualificado e receptação. Durante a operação, na noite deste sábado (14), em Paragominas, no sudeste do Pará, os agentes recuperaram um veículo furtado de uma locadora e apreenderam cerca de R$ 16 mil em dinheiro.

A operação contou com a atuação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo agentes da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME). As diligências começaram após a Delegacia de Itinga do Maranhão (MA) comunicar o furto de um automóvel pertencente a uma locadora, o que permitiu o repasse rápido de informações e a mobilização das equipes em tempo real, informou, ainda, a o portal BO Paragominas.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram interceptados na rodovia PA-256, no quilômetro 12. No local, além do veículo abordado, os agentes localizaram outro carro da mesma locadora. Durante a abordagem, foram apreendidos dois rádios comunicadores do tipo HT e aproximadamente R$ 16 mil em espécie. Um dos detidos confessou que o dinheiro seria referente ao pagamento pelo transporte do automóvel furtado do Maranhão até o município de Paragominas.

As buscas levaram os policiais até o bairro Camboatã, onde o veículo originalmente furtado foi encontrado escondido em uma residência. O morador do imóvel também foi detido e encaminhado à delegacia junto com o automóvel recuperado. Os quatro suspeitos foram apresentados na 13ª Seccional Urbana de Paragominas, onde permanecem à disposição da Justiça para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

 

