Suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher é preso pela PC em Paragominas

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (6), em Paragominas, sudeste do Pará. De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a vítima foi esfaqueada em via pública.

A ação para capturar o investigado foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Paragominas, que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Segundo as informações policiais, na ocasião do crime, a mulher foi golpeada nas costas, provocando ferimentos graves.

De acordo com a PC, no início das apurações, a mulher chegou a negar a autoria do crime e tentou atribuí-lo a outra pessoa. No entanto, os relatos de testemunhas e as imagens de câmeras de segurança confirmaram a responsabilidade do suspeito.

As investigações apontaram que o ataque foi motivado por violência doméstica e familiar, em um contexto de dominação e controle exercido pelo agressor sobre a vítima. Diante da gravidade do caso e do risco de novas agressões, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada pela Justiça e cumprida. O suspeito foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.