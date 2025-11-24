Capa Jornal Amazônia
Presidente Lula recebe título de doutor honoris causa durante agenda em Moçambique

Homenagem reconhece apoio do Brasil para a educação no país africano

Cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa em Ciência Política, Desenvolvimento e Cooperação Internacional pela Universidade Pedagógica de Maputo (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Durante visita à capital de Moçambique, Maputo, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira, 24, o título de doutor honoris causa em ciência política, desenvolvimento e cooperação internacional pela Universidade Pedagógica de Maputo. 

A homenagem reconhece a trajetória do político brasileiro, além da contribuição do Brasil ao avanço da educação e da ciência em Moçambique. Essa não é a primeira vez que Lula recebe esse tipo de reconhecimento, ao longo da sua trajetória foram mais de 30 títulos de doutor honoris causa entregues por universidades e instituições de ensino no Brasil e no mundo.

Durante a cerimônia, Lula citou algumas das políticas educacionais e de combate às desigualdades desenvolvidas no Brasil. “Eu sei quantos abusos a gente sofre por não ter tido a oportunidade [de estudar]. É por isso que a educação, para mim, é uma obrigação.’

O presidente brasileiro ainda reforçou a boa relação com o país africano e lembrou a forte contribuição dos programas educacionais para o fortalecimento da democracia. “Não há democracia verdadeira onde o povo não tem acesso ao conhecimento e não há desenvolvimento quando as riquezas se concentram em poucas mãos. Educar é fazer da igualdade de oportunidades uma realidade concreta e não uma promessa distante. Quando investimos na educação, formamos cidadãos conscientes, trabalhadores qualificados e lideranças éticas”, afirmou.

O título de Doutor Honoris Causa é a máxima distinção concedida por uma Universidade. O nome tem origem do latim e significa “por causa de honra”. Por isso, esse título é dado em reconhecimento a quem fez um importante trabalho, mesmo que a pessoa não tenha graduação ou especialização na área.

