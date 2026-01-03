Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou-se favorável ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela e ainda fez uma indireta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste sábado (03), em suas redes sociais, o governador publicou um vídeo no qual afirma que uma ditadura cruel foi derrubada no país.

Na publicação, ele declara ainda que o regime de Nicolás Maduro só foi possível devido à conivência de outras pessoas e, em seguida, insinua que Lula teria apoiado o presidente da Venezuela.

“Tudo isso só foi possível ao longo do tempo em que houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro”, afirmou Tarcísio.

A declaração faz referência à ligação histórica de Lula com o regime chavista na Venezuela, que permitiu que Maduro governasse o país desde novembro de 2013, inicialmente por meio de decreto.

Ainda no vídeo, Tarcísio volta a alfinetar Lula ao dizer que a Venezuela está “vencendo a esquerda” e que “no final do ano, o Brasil também vence”, em referência às eleições presidenciais previstas para outubro de 2026.

Em outro trecho da manifestação, o governador retoma a crítica ao governo federal ao repetir que a Venezuela está “vencendo a esquerda” e reforçar a afirmação de que o Brasil também vence no final do ano.