Tarcísio, sobre Kassab: Quem fala em submissão não entende nada sobre amizade e valores

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), respondeu às críticas de que seria "submisso" ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 19. Embora não tenha mencionado nomes, o comentário foi feito pelo presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

"Acho interessante como as pessoas confundem lealdade com submissão. Amizade e lealdade viraram atributos raros na política. As pessoas agem por interesse próprio", disse Tarcísio. "Quem fala em submissão não entende nada sobre amizade e valores."

Tarcísio reiterou que "sabe de onde veio" e reconhece a importância que Bolsonaro teve em sua trajetória. Ele relembrou que passou três anos dizendo que "apoiaria o candidato de Bolsonaro" e que, como ele escolheu o filho (o senador Flávio Bolsonaro), caminharia com ele.

Ele acrescentou que o Brasil "precisa de uma alternativa", pois as pessoas estão cansadas da "falta de projeto". Disse ainda que Flávio pode oferecer um projeto de longo prazo, voltado à prosperidade.