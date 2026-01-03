Macron: povo venezuelano está livre da ditadura e só pode se alegrar com isso

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o "povo venezuelano está livre da ditadura de Nicolás Maduro e só pode se alegrar com isso". Em publicação na rede social X, o chefe francês não repudiou a conduta dos Estados Unidos no ataque contra a Venezuela neste sábado, 3.

Macron diz, na postagem, que o presidente venezuelano causou um "grave dano à dignidade de seu próprio povo" ao confiscar o poder e pisotear as liberdades fundamentais. Ele afirmou, também, que "a transição que está por vir deve ser pacífica, democrática e respeitosa à vontade do povo venezuelano".

"Desejamos que o Presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, possa assegurar essa transição o mais rápido possível", acrescentou.

Ele disse ainda que está conversando com os parceiros da França na Venezuela e que o país europeu está mobilizado e vigilante, "especialmente para garantir a segurança de seus cidadãos nestas horas de incerteza".

Pela manhã, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela contraria o princípio do não uso da força, um dos fundamentos do direito internacional. "A França lembra que nenhuma solução política duradoura pode ser imposta de fora e que os povos soberanos decidem sozinhos o seu futuro", disse em publicação na rede social X.