O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

Gabriel da Mota
Publicação foi feita pela primeira-dama neste sábado (10) (Reprodução / Instagram @janjalula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fim da polarização política em vídeo publicado neste sábado (10) pela primeira-dama, Janja da Silva, nas redes sociais. A gravação foi feita na praia da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde o casal passou o recesso de ano novo. Na imagem, o chefe do Executivo aponta para o fenômeno das ondas cruzadas no mar.

“Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, afirmou o presidente.

Na legenda da postagem, Janja afirmou que a viagem serviu para recompor as energias. Segundo a primeira-dama, o governo entrará em 2026 com foco total nas demandas do país. “Temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”, escreveu Janja.

Restinga da Marambaia

A ilha é um tradicional ponto de descanso para presidentes da República devido ao isolamento garantido pelas Forças Armadas. O local abriga um centro de treinamento da Marinha e possui proteção constante. Lula retomou as agendas oficiais em Brasília na última quarta-feira (7).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

