Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Familiares de Marielle e Anderson dizem que decisão do STF é recado contra impunidade

O desfecho do caso ocorreu após oito anos de espera e dois dias de julgamento na Suprema Corte

Estadão Conteúdo

Familiares da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes afirmaram nesta quarta-feira, 25, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar os mandantes dos assassinatos dos dois deu recados de combate à impunidade e enfrentamento à violência política com características de gênero e raça. O desfecho do caso ocorreu após oito anos de espera e dois dias de julgamento na Suprema Corte.

A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco, afirmou que é preciso enfrentar e pôr um fim à mentalidade de parcela da sociedade que busca minimizar o assassinato da vereadora."Isso hoje também é um recado a uma parcela da sociedade que debochou da morte da minha irmã. Uma parcela da sociedade que todo ano eleitoral traz a minha irmã como um elemento descartável, ou como sendo apenas mais uma, ou como falavam 'o mimimi sobre Marielle Franco'", afirmou.

Anielle destacou a preservação da memória da irmã como um dos principais resultados do julgamento e reforçou que a violência política de gênero e raça que vitimou Marielle precisa ser "aniquilada", "acabada" e "exterminada" no País para que "outras mulheres possam ocupar os mesmos espaços e permanecer vivas".

Marinete da Silva, mãe da Marielle, agradeceu o trabalho das instituições envolvidas no caso, com destaque para o Ministério Público e a Defensoria Pública, assim como da imprensa por acompanhar as investigações. "É uma alívio. A pergunta que ecoava no mundo era quem mandou matar Marielle e hoje a gente está vendo. Tivemos uma justiça digna e saímos aqui de cabeça erguida", afirmou.

A mãe de Marielle passou mal durante o julgamento. Ela e o marido, Antônio da Silva, pai da vereadora, tiveram picos de pressão alta devido ao estresse. A neta, Luyara Santos, filha de Marielle, também foi atendida pelos bombeiros do STF com sinais de mal-estar e precisou ser retirada de cadeira de rodas do plenário.

Luyara, que atualmente exerce o cargo de diretora-executiva do Instituto Marielle Franco, afirmou que a decisão do Supremo honra os votos dos milhares de eleitores da mãe. "Se a gente chegou aqui hoje, é porque por oito anos ecoamos a pergunta de quem mandou matar Marielle", afirmou.

A vereadora Monica Benicio, viúva de Marielle, repetiu a avaliação de Anielle de que a decisão do STF enviou um recado às milícias e a outros grupos criminosos que atuam no Rio de Janeiro de que a Justiça brasileira não deixará casos como esse saírem impunes.

"Que o caso da Marielle possa servir como um recado àqueles que, na certeza da impunidade, como vários Brazões que existem ainda no Rio de Janeiro e no Brasil, assim como Ronnies Lessa e Queiroz, que esse tipo de violência não será mais aceito. O STF hoje quebra um ciclo de punitivismo seletivo, que para uns é que jamais iria chegar, enquanto para outros a condenação pela cor, pelo gênero, é sempre o caminho", afirmou.

A também viúva Agatha Arnaus, esposa do motorista Anderson Gomes, afirmou que ainda há esperança, apesar do cenário de violência que assola o Rio de Janeiro. A análise foi compartilhada por Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado, que classificou como histórica a decisão do STF.

"Quando a gente compreende que historicamente o Brasil tem uma dificuldade de condenar mandantes de grandes crimes, o Estado brasileiro hoje passa um recado de que crimes como esse, um feminicídio político, não é e não serão tolerados", disse.

A Primeira Turma do STF condenou, por unanimidade, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Ronald Alves de Paula, Rivaldo Barbosa e Robson Calixto por arquitetar, ordenar e tentar acobertar os assassinatos. Todos estão presos preventivamente até o trânsito em julgado da condenação. Eles negam as acusações.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, foi acompanhado integralmente pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MARIELLE/STF/JULGAMENTO/MANDANTES/CONDENAÇÃO/FAMÍLIAS/VÍTIMAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Motta diz que Câmara deve votar PEC da Segurança na próxima quarta

25.02.26 20h07

conforto

Familiares de Marielle e Anderson dizem que decisão do STF é recado contra impunidade

O desfecho do caso ocorreu após oito anos de espera e dois dias de julgamento na Suprema Corte

25.02.26 19h38

diligência

TCU solicita de Tribunais Superiores informações sobre salas VIP em aeroporto

Medida visa subsidiar análise de contratos para acesso a espaços exclusivos no Aeroporto Internacional de Brasília

25.02.26 19h12

Correção: PEC contra reeleição para presidente: Flávio Bolsonaro inicia coleta de assinaturas

25.02.26 19h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda