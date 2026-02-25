Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Sindicato de servidores do IBGE endossa críticas de manifesto de trabalhadores contra Pochmann

Estadão Conteúdo

O sindicato dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Assibge-SN, divulgou nesta quarta-feira, 25, uma nota criticando a atual gestão de Marcio Pochmann, incluindo a decisão de substituir gerentes experientes por recém-chegados ao órgão, "com poucos meses de casa". A manifestação da entidade que representa os trabalhadores do IBGE ocorre em meio à circulação de uma carta aberta divulgada por servidores em que manifestam a existência de uma crise institucional no órgão "com implicações macroeconômicas".

Até o fim da tarde desta quarta-feira, 25, o documento contava com quase 400 assinaturas, incluindo servidores efetivos, temporários e aposentados. Segundo eles, há um "processo progressivo de fragilização institucional do órgão".

"Desde 2023, mais de vinte cargos estratégicos foram alterados por exoneração ou saída em decorrência de divergências técnicas e institucionais", diz o documento assinado por servidores.

"O que inicialmente foi percebido como substituições administrativas isoladas passou a ser interpretado internamente como um padrão cumulativo. Parte significativa dos técnicos afirma que as exonerações atingiram, de forma recorrente, servidores que haviam manifestado críticas técnicas à gestão, participado de debates institucionais ou subscrito documentos públicos questionando decisões administrativas", acrescenta. "A retirada de funções em áreas sensíveis, associada a relatos de deslocamentos funcionais considerados punitivos e ameaças de transferências para unidades de difícil acesso, consolidou entre servidores a percepção de ambiente de retaliação."

A executiva nacional da Assibge-SN, esclarece que o abaixo-assinado foi uma iniciativa espontânea entre servidores, sem qualquer participação da entidade.

"Assim como nas demais ocasiões, o novo abaixo-assinado reafirma pontos já levantados pela ASSIBGE-SN e expressa a insatisfação generalizada da categoria. Também reflete a crescente preocupação dos servidores com as consequências institucionais de uma gestão desastrosa que, embora tenha assumido o comando do IBGE em condições políticas excepcionalmente favoráveis, rapidamente perdeu as condições de conduzir um projeto de fortalecimento institucional à altura das necessidades do País", declarou o sindicato, em nota.

A entidade lembra que uma das medidas mais críticas tomadas por Marcio Pochmann como presidente do IBGE foi a tentativa de criação da fundação de direito privado IBGE+. Após meses de polêmica e preocupações do corpo técnico em torno do assunto, no último dia 11, o Tribunal de Contas da União (TCU) "reafirmou o posicionamento técnico defendido pelos servidores e pelo sindicato, determinando o encerramento do CNPJ da Fundação IBGE+".

"Várias têm sido as situações em que, em vez de promover diálogo qualificado, a direção converte críticas técnicas e questionamentos administrativos em arena de ataques político-midiáticos, gerando um ambiente de desrespeito e insegurança interna", escreveu o sindicato, mencionando um suposto desprezo do atual presidente do órgão pelo "saber acumulado pelos servidores, alimentando a atual sensação de desrespeito e abandono institucional".

Na nota, o Assibge-SN afirma que seguirá "denunciando retrocessos e fortalecendo a mobilização coletiva em defesa da instituição e do interesse público".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE/POCHMANN/SERVIDORES/CRÍTICAS/ASSIBGE-SN/ENDOSSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad diz que saída da Fazenda depende de viagem: 'Tenho reunião com Lula'

25.02.26 22h07

Sindicato de servidores do IBGE endossa críticas de manifesto de trabalhadores contra Pochmann

25.02.26 20h48

Motta diz que Câmara deve votar PEC da Segurança na próxima quarta

25.02.26 20h07

conforto

Familiares de Marielle e Anderson dizem que decisão do STF é recado contra impunidade

O desfecho do caso ocorreu após oito anos de espera e dois dias de julgamento na Suprema Corte

25.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda