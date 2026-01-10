‘BRT de Belém vai sair do papel e funcionar integrado em 2026’, diz Igor Normando

A mobilidade urbana segue como um dos principais desafios históricos de Belém e, segundo o prefeito Igor Normando (MDB), começa a entrar em uma nova fase a partir de 2026. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele afirmou que a meta da gestão é colocar em funcionamento o BRT de Belém, integrado ao BRT Metropolitano, encerrando um projeto que se arrasta há mais de 20 anos na capital paraense. “BRT de Belém vai sair do papel e funcionar integrado em 2026”, reforça o gestor.

Durante a entrevista, o prefeito reforçou avanços na mobilidade urbana em 2025. "A mobilidade é uma discussão central há décadas. Assim que assumimos, ampliamos a frota, garantimos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade e pagamento via Pix. Lançamos um aplicativo para dar previsibilidade de horários ao usuário. Aos domingos, garantimos passagem gratuita", lembra.

Para ele, a gestão municipal ainda deve avançar. "A prefeitura vai intensificar a fiscalização do transporte público", conclui.