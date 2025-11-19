Lula diz que realizar a COP 30 em Belém foi um desafio e uma ousadia

Na coletiva, o presidente Lula afirmou que desde que aceitou Belém como o espaço geográfico para a conferência, nunca teve dúvida de que essa seria a melhor COP já realizada, até então. “Fazer aqui um evento que não é nosso, que é um evento da ONU, foi um desafio e uma ousadia”.

Ele justificou a ousadia: “Seria mais fácil fazer em um lugar que já estivesse tudo pronto e que a gente não tivesse que ter nenhum desafio para trazer para uma cidade que muitos brasileiros não conhecem. Eu quero agradecer a vocês (imprensa) por isso, porque hoje eu tenho certeza que a China conhece Belém, Paris, Rússia e tem muita gente do Sul do meu país que hoje conhece Belém”.

“Hoje, as pessoas sabem que não existe só a cidade de Belém, onde nasceu Jesus Cristo, que existe em Belém do Pará, do povo brasileiro simpático, agradável e generoso que vocês devem ter participado, se vocês da imprensa ainda não dançaram o carimbó, vão dançar um carimbó”, disse o presidente da República.