Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

A vítima do feminicídio ocorrido em Florianópolis foi identificada como Catarina Kasten, de 31 anos, professora de inglês e aluna de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Seu corpo, com marcas de agressão, foi achado em uma trilha utilizada para acessar a praia do Matadeiro, provocando comoção na comunidade acadêmica e na capital catarinense, principalmente, no quesito segurança nas trilhas.

Dedicada e estudiosa

Catarina era descrita por amigos como uma mulher tranquila, estudiosa e comprometida. Ela lecionava inglês e cursava mestrado na área de linguagens, onde concentrava suas pesquisas em temas ligados à educação e comunicação. Tinha planos para o doutorado. Sua rotina incluía atividades físicas regulares, como natação, além de caminhadas pelas trilhas da ilha.

Antes de ingressar no mestrado, a jovem já havia passado por outras áreas de estudo, como Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO).

O dia do crime

Na manhã em que desapareceu, Catarina saiu de casa para cumprir uma rotina comum. A ausência de retorno no horário esperado fez o companheiro acionar a polícia. A busca levou os agentes a uma trilha bastante frequentada por moradores e turistas, que liga regiões próximas à Praia do Matadeiro.

O corpo de Catarina foi encontrado em uma área de mata, com sinais de violência sexual. A polícia tratou o caso imediatamente como feminicídio. Imagens de câmeras espalhadas pela região ajudaram a identificar Giovane Correa Mayer, de 21 anos, que havia circulado pelo local pouco antes do crime. Ele acabou detido, assumiu a autoria durante o interrogatório e disse não conhecer a vítima antes do crime. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento.

O que disse a UFSC

Em nota, a Universidade Federal de Santa Catarina lamentou o assassinato de Catarina:

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comunica, com pesar e indignação, o falecimento de Catarina Kasten, aos 31 anos. Ela era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários na UFSC. Catarina foi vítima de feminicídio nesta sexta-feira, 21 de novembro, na trilha da Praia do Matadeiro, no sul de Florianópolis.

Um ato público deve ser promovido neste sábado, 22 de novembro, para lembrar a memória de Catarina, a partir das 7h, na Igreja da Armação, próximo à trilha onde a estudante foi encontrada morta. A manifestação também pedirá mais segurança para mulheres em Florianópolis.

Antes de estudar letras na UFSC, Catarina foi aluna da Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO).

A UFSC repudia veementemente qualquer forma de violência contra mulheres. A Universidade manifesta sua indignação com o caso de Catarina e pontua que tais ocorrências não podem ser naturalizadas. A UFSC confia nas instituições de estado para dar o devido encaminhamento, com todos os esclarecimentos necessários ao caso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.