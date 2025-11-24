Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

Gabrielle Borges
fonte

Na manhã em que desapareceu, Catarina saiu de casa para cumprir uma rotina comum. A ausência de retorno no horário esperado fez o companheiro acionar a polícia. (UFSC/Divulgação)

A vítima do feminicídio ocorrido em Florianópolis foi identificada como Catarina Kasten, de 31 anos, professora de inglês e aluna de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Seu corpo, com marcas de agressão, foi achado em uma trilha utilizada para acessar a praia do Matadeiro, provocando comoção na comunidade acadêmica e na capital catarinense, principalmente, no quesito segurança nas trilhas.

Dedicada e estudiosa

Catarina era descrita por amigos como uma mulher tranquila, estudiosa e comprometida. Ela lecionava inglês e cursava mestrado na área de linguagens, onde concentrava suas pesquisas em temas ligados à educação e comunicação. Tinha planos para o doutorado. Sua rotina incluía atividades físicas regulares, como natação, além de caminhadas pelas trilhas da ilha.

Antes de ingressar no mestrado, a jovem já havia passado por outras áreas de estudo, como Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO).

VEJA MAIS

image Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis
Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)


image Mulher grávida de oito meses é morta pelo companheiro dentro de casa no interior de SP


image Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália; suspeito ameaçou se matar após o crime
No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime que segue em investigação pela justiça italiana

O dia do crime

Na manhã em que desapareceu, Catarina saiu de casa para cumprir uma rotina comum. A ausência de retorno no horário esperado fez o companheiro acionar a polícia. A busca levou os agentes a uma trilha bastante frequentada por moradores e turistas, que liga regiões próximas à Praia do Matadeiro.

O corpo de Catarina foi encontrado em uma área de mata, com sinais de violência sexual. A polícia tratou o caso imediatamente como feminicídio. Imagens de câmeras espalhadas pela região ajudaram a identificar Giovane Correa Mayer, de 21 anos, que havia circulado pelo local pouco antes do crime. Ele acabou detido, assumiu a autoria durante o interrogatório e disse não conhecer a vítima antes do crime. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento.

O que disse a UFSC

Em nota, a Universidade Federal de Santa Catarina lamentou o assassinato de Catarina:

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comunica, com pesar e indignação, o falecimento de Catarina Kasten, aos 31 anos. Ela era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários na UFSC. Catarina foi vítima de feminicídio nesta sexta-feira, 21 de novembro, na trilha da Praia do Matadeiro, no sul de Florianópolis.

Um ato público deve ser promovido neste sábado, 22 de novembro, para lembrar a memória de Catarina, a partir das 7h, na Igreja da Armação, próximo à trilha onde a estudante foi encontrada morta. A manifestação também pedirá mais segurança para mulheres em Florianópolis.

Antes de estudar letras na UFSC, Catarina foi aluna da Engenharia de Produção, onde integrou o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO).

A UFSC repudia veementemente qualquer forma de violência contra mulheres. A Universidade manifesta sua indignação com o caso de Catarina e pontua que tais ocorrências não podem ser naturalizadas. A UFSC confia nas instituições de estado para dar o devido encaminhamento, com todos os esclarecimentos necessários ao caso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

feminicidio

polícia

mulher encontrada morta
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

EXPECTATIVA

Quais os possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Fifa divulga potes do sorteio

A Fifa também definiu que os quatro times de melhor ranking ficarão em lados opostos no sorteio, de forma alternada.

25.11.25 17h08

PÂNICO

Influenciadora é internada com 'síndrome do impostor' após mudança: 'a mente entrou em colapso'

Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

25.11.25 15h12

FUTEBOL

Brasil perde nos pênaltis para Portugal na semifinal e disputa 3º lugar no Mundial Sub-17

O adversário da seleção lusitana na decisão é a Áustria, que derrotou a Itália por 2 a 0

24.11.25 16h08

Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

23.11.25 16h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Vídeo mostra chegada de tornado em cidade que foi devastada no Paraná

Supercélula gerou tempestade devastadora que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, no centro do estado

10.11.25 13h05

VIRALIZOU

VÍDEO: flanelinha destrói carro de mulher que recusou pagar por serviço não solicitado

Homem aparece perseguindo e danificando carro de motorista que se recusou a dar "gorjeta"

17.04.25 21h04

BRASIL

Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil

Atualmente, a página do casal em uma plataforma adulta, conta com 219 vídeos e mais de 100 mil seguidores

27.12.24 19h03

PROMOÇÕES

Black Friday: confira 17 sites que já estão com descontos em maquiagens, skincare e cosméticos

Diversas lojas de produtos de beleza começaram o aquecimento com ofertas especiais para novembro

08.11.24 15h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda