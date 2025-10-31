Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália; suspeito ameaçou se matar após o crime
No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime que segue em investigação pela justiça italiana
Uma brasileira, identificada como Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, de 33 anos, foi assassinada com facadas pelo ex-companheiro e também brasileiro, Douglas Reis Pedroso, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Castelnuovo del Garda, na Itália. Saiba mais abaixo
O crime ocorreu na a última terça-feira (28/10) e, de acordo com informações da imprensa local, após assassinar Jessica, Douglas teria entrado em contato com as autoridades, confessando o crime e ameaçando tirar a própria vida.
Douglas já havia sido preso no começo do ano, após denúncias de violência doméstica contra Jessica. A Justiça italiana chegou a determinar o uso de tornozeleira eletrônica, mas, no momento em que foi preso, ele não estava usando o dispositivo de monitoramento.
O brasileiro foi localizado no apartamento, onde os policiais encontraram a brasileira já sem vida. No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime. Ainda segundo a perícia, o número de facadas encontradas no corpo da mulher é “desproporcional” a ferimentos por arma branca.
O crime segue em investigação pela Justiça italiana.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
