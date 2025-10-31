Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália; suspeito ameaçou se matar após o crime

No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime que segue em investigação pela justiça italiana

Gabrielle Borges
fonte

Companheiro da vítima já tinha históricos de violência contra mulher. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Uma brasileira, identificada como Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, de 33 anos, foi assassinada com facadas pelo ex-companheiro e também brasileiro, Douglas Reis Pedroso, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Castelnuovo del Garda, na Itália. Saiba mais abaixo

O crime ocorreu na a última terça-feira (28/10) e, de acordo com informações da imprensa local, após assassinar Jessica, Douglas teria entrado em contato com as autoridades, confessando o crime e ameaçando tirar a própria vida.

VEJA MAIS

image Mulher é assassinada a facadas dentro de casa no nordeste paraense
De acordo com a polícia, o suspeito fugiu logo após o crime e diligências estão em andamento para localizá-lo

image Mulher é assassinada pelo ex-sogro em audiência por guarda dos filhos
Outras pessoas que estavam na sala, conseguiram fugir e chamar a polícia

image Assassinato de menina de 12 anos choca a França; corpo foi encontrado em uma caixa
Uma mulher de 24 anos nascida na Argélia foi presa por suspeita de participação no crime

Douglas já havia sido preso no começo do ano, após denúncias de violência doméstica contra Jessica. A Justiça italiana chegou a determinar o uso de tornozeleira eletrônica, mas, no momento em que foi preso, ele não estava usando o dispositivo de monitoramento.

O brasileiro foi localizado no apartamento, onde os policiais encontraram a brasileira já sem vida. No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime. Ainda segundo a perícia, o número de facadas encontradas no corpo da mulher é “desproporcional” a ferimentos por arma branca.

O crime segue em investigação pela Justiça italiana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

feminicidio

mulher é morta a facadas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel desencadeia protestos após invadir prédio de governo local no Líbano e matar uma pessoa

30.10.25 21h17

Vance: testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional

30.10.25 20h33

Trump faz novo aceno ao norte-coreano Kim Jong Un e diz que voltaria à Ásia para visitá-lo

30.10.25 18h58

Rei Charles III retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein

30.10.25 17h34

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda