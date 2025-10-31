Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália; suspeito ameaçou se matar após o crime

Uma brasileira, identificada como Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, de 33 anos, foi assassinada com facadas pelo ex-companheiro e também brasileiro, Douglas Reis Pedroso, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Castelnuovo del Garda, na Itália. Saiba mais abaixo

O crime ocorreu na a última terça-feira (28/10) e, de acordo com informações da imprensa local, após assassinar Jessica, Douglas teria entrado em contato com as autoridades, confessando o crime e ameaçando tirar a própria vida.

Douglas já havia sido preso no começo do ano, após denúncias de violência doméstica contra Jessica. A Justiça italiana chegou a determinar o uso de tornozeleira eletrônica, mas, no momento em que foi preso, ele não estava usando o dispositivo de monitoramento.

O brasileiro foi localizado no apartamento, onde os policiais encontraram a brasileira já sem vida. No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime. Ainda segundo a perícia, o número de facadas encontradas no corpo da mulher é “desproporcional” a ferimentos por arma branca.

O crime segue em investigação pela Justiça italiana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)