Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro; saiba qual é

Uma ação de fiscalização divulgada nesta quarta-feira (07) levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento de lotes de molho de tomate importado após pedaços de vidro serem encontrados dentro do produto.

Segundo a agência, a medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave à segurança alimentar em um lote do produto importado para o Brasil.

O lote em questão é o LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro.

Lote da marca foi suspenso após vidros serem encontrados (Reprodução)

A Anvisa orienta que os consumidores verifiquem os lotes indicados nos rótulos e não consumam os produtos atingidos pela medida. O órgão também ressalta que esse é o único lote da marca que foi suspenso.

Quem estiver com algum dos itens deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis ou procurar o estabelecimento onde realizou a compra para obter orientações sobre devolução ou descarte adequado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)