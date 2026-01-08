Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro; saiba qual é

A medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave

Gabrielle Borges
fonte

Quem estiver com algum dos itens deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis pela venda (Freepik)

Uma ação de fiscalização divulgada nesta quarta-feira (07) levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento de lotes de molho de tomate importado após pedaços de vidro serem encontrados dentro do produto.

Segundo a agência, a medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave à segurança alimentar em um lote do produto importado para o Brasil.

VEJA MAIS

image Anvisa determina recolhimento de panetones e chocotones contaminados com fungos; saiba quais


image Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qual
De acordo com a Anvisa, análises laboratoriais caracterizam "graves falhas nas boas práticas de fabricação do lote"


image Anvisa suspende pomada cicatrizante popular para tatuagens; descubra o motivo
A decisão levanta preocupações sobre a segurança e a legalidade de produtos voltados para o cuidado da pele


 

O lote em questão é o LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro.

image Lote da marca foi suspenso após vidros serem encontrados (Reprodução)

A Anvisa orienta que os consumidores verifiquem os lotes indicados nos rótulos e não consumam os produtos atingidos pela medida. O órgão também ressalta que esse é o único lote da marca que foi suspenso.

Quem estiver com algum dos itens deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis ou procurar o estabelecimento onde realizou a compra para obter orientações sobre devolução ou descarte adequado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Anvisa

anvisa suspende molho de tomate

molho de tomate

segurança alimentar
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga dele

A motorista, identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, perseguiu as vítimas. A polícia acredita se tratar de uma crise de ciúmes

29.12.25 11h27

ARRANCA-RABO NA CONGREGAÇÃO

Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Após expor publicamente a suposta traição diante dos fiéis da igreja, a esposa acabou se envolvendo em uma briga física com a suposta amante

27.12.24 23h51

BRASIL

Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Esse símbolo da devoção mariana tem os traços do povo da Amazônia e passa a ter um lugar específico no gabinete do parlamentar do estado do Amapá e também devoto da santa

15.12.24 11h41

BRASIL

Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Heloísa de Carvalho, primogênita do teórico de extrema direita, foi a única dos oito filhos a não receber bens de Olavo. Desde 2017, a relação entre pai e filha foi rompida.

22.05.24 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda