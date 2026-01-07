Anvisa determina recolhimento de panetones e chocotones contaminados com fungos; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira, 6, o recolhimento e a proibição da comercialização, distribuição e consumo de um lote de panetones e chocotones da empresa DViez Indústria e Comércio de Chocolates Finos, após a identificação de fungos na superfície dos alimentos.

Foram interditados os seguintes produtos, todos do lote 251027, com prazo de validade até 27 de fevereiro deste ano:

- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 140 g;

- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700 g;

- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700 g;

- Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700 g.

De acordo com a Anvisa, a DViez comunicou o recolhimento voluntário dos produtos citados por contaminação por fungos. Procurada, a empresa ainda não havia comentado a medida até a publicação desta nota. O espaço segue aberto para manifestação.