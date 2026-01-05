Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa suspende pomada cicatrizante popular para tatuagens; descubra o motivo

A decisão levanta preocupações sobre a segurança e a legalidade de produtos voltados para o cuidado da pele

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Freepik)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, na última sexta-feira (2/1), a apreensão de uma pomada cicatrizante indicada para uso após tatuagens. O órgão informou que o produto não possui registro do fabricante e é de uma empresa que não está cadastrada no sistema da Anvisa.

A decisão da Anvisa levanta preocupações sobre a segurança e a legalidade de produtos não registrados, principalmente os voltados ao cuidado com a pele após procedimentos estéticos como a tatuagem.

O produto em questão é a pomada Inkdraw Aftercare e apesar da proibição, ela continua disponível para compra no site oficial da marca, onde é promovida como um "hidratante intensivo para acelerar o processo de cicatrização" das tatuagens.

image Pomada ainda é encontrada no site da fabricante. (Reprodução)

Nã é a primeira vez que um produto da Inkdraw entra na mira da Anvisa. Em 2023, a agência já havia proibido a Inkdraw Loção Regeneradora, após identificar irregularidades na propaganda do produto.

A reincidência reforça o alerta da Anvisa sobre a comercialização e divulgação de cosméticos sem autorização ou em desacordo com as normas sanitárias.

(Gabrielle Borges, estagiárias de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Brasil
.
