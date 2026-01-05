Capa Jornal Amazônia
Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qual

De acordo com a Anvisa, análises laboratoriais caracterizam "graves falhas nas boas práticas de fabricação do lote"

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik/ @user14908974)

Nesta segunda-feira, 5, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, divulgação e consumo do lote 6802956 do chá de camomila Laví Tea, da marca Água da Serra. A decisão foi motivada pela identificação de matérias estranhas no produto, como talos, ramos e sementes não comuns à composição do chá.

De acordo com a Anvisa, análises laboratoriais apontaram a presença de 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em uma amostra de 25 gramas, caracterizando "graves falhas nas boas práticas de fabricação do lote". O limite permitido é de até 90 fragmentos para a mesma quantidade.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e ocorre após a própria empresa responsável comunicar o recolhimento voluntário ao constatar as irregularidades no produto.

O Estadão procurou a Água da Serra por seus canais oficiais, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

