Homem é preso em flagrante em suposto encontro com menina de 13 anos

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro (RJ) por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de aliciar uma menina de 13 anos, colega de escola do filho. A ação dos agentes de segurança aconteceu graças à mãe da adolescente, que tinha acesso ao aplicativo de mensagens e se passou por ela em conversas.

Pelo WhatsApp, no início de dezembro, o homem enviou “oi” e “boa tarde” à menina. Estranhando as mensagens, ela procurou a mãe. “Era o pai de um coleguinha dela, que ela não tinha passado o número dela para ele”, explica a mulher. A identidade dela e do suspeito não foram reveladas para preservar a dos filhos, conforme reportagem exibida no Jornal Nacional.

Na segunda vez em que enviou mensagens à adolescente, já havia conteúdo sexual. A mãe da menina seguiu com o assunto como se fosse a filha. “Tudo que ela recebe no celular dela é espelhado no meu computador. Ele começou a mandar propostas de dinheiro, em troca dela fazer favores sexuais e mandou fotos dele”, fala.

Para conseguir a confirmação de quem ele era, a mulher pediu um PIX. Ao receber, o nome completo do suspeito constava no comprovante e ela, então, repassou à polícia. Foi marcado um encontro no cinema, em um shopping da Baixada Fluminense, mas no lugar da menina estavam os investigadores da PC.

Preso em flagrante, o suspeito deve responder por estupro de vulnerável e tentativa de resistência à prisão. “O estupro de vulnerável, conforme a tipificação, é prática de um ato libidinoso ou ato sexual em face de um menor de 14 anos, a idade dela é de 13 anos e a violência é absoluta. Não precisava nem manter contato físico com a menina que o delito já estaria consumado”, fala a delegada Kelin Deosti. As investigações, que ocorrem na 59ª Delegacia de Polícia (DP - Duque de Caxias), apontam que o homem conseguiu o contato da menina por meio do celular do filho.