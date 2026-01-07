Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem é preso em flagrante em suposto encontro com menina de 13 anos

A ação da Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro aconteceu graças à mãe da adolescente, que armou para o suspeito. Em troca de mensagens, ele oferecia dinheiro e pedia favores sexuais à menor

Lívia Ximenes
fonte

Homem de 32 anos preso por estupro de vulnerável (Reprodução)

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro (RJ) por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de aliciar uma menina de 13 anos, colega de escola do filho. A ação dos agentes de segurança aconteceu graças à mãe da adolescente, que tinha acesso ao aplicativo de mensagens e se passou por ela em conversas.

VEJA MAIS

image Homem é preso por estupro de vulnerável contra neta de 4 anos em Muaná
Segundo a investigação, a mãe passou a desconfiar dos abusos após sentir um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do companheiro da avó, que trabalha como mecânico

image Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável dentro de clube de Ananindeua
A vítima de 12 anos teria sido abordada por um homem de 45 anos, que a beijou e praticou atos libidinosos dentro da piscina

image Lula sanciona lei que aumenta para até 40 anos a pena para estupro de vulneráveis
O texto, publicado no Diário Oficial da União, foi aprovado em novembro pelo Senado

Pelo WhatsApp, no início de dezembro, o homem enviou “oi” e “boa tarde” à menina. Estranhando as mensagens, ela procurou a mãe. “Era o pai de um coleguinha dela, que ela não tinha passado o número dela para ele”, explica a mulher. A identidade dela e do suspeito não foram reveladas para preservar a dos filhos, conforme reportagem exibida no Jornal Nacional.

Na segunda vez em que enviou mensagens à adolescente, já havia conteúdo sexual. A mãe da menina seguiu com o assunto como se fosse a filha. “Tudo que ela recebe no celular dela é espelhado no meu computador. Ele começou a mandar propostas de dinheiro, em troca dela fazer favores sexuais e mandou fotos dele”, fala.

Para conseguir a confirmação de quem ele era, a mulher pediu um PIX. Ao receber, o nome completo do suspeito constava no comprovante e ela, então, repassou à polícia. Foi marcado um encontro no cinema, em um shopping da Baixada Fluminense, mas no lugar da menina estavam os investigadores da PC.

Preso em flagrante, o suspeito deve responder por estupro de vulnerável e tentativa de resistência à prisão. “O estupro de vulnerável, conforme a tipificação, é prática de um ato libidinoso ou ato sexual em face de um menor de 14 anos, a idade dela é de 13 anos e a violência é absoluta. Não precisava nem manter contato físico com a menina que o delito já estaria consumado”, fala a delegada Kelin Deosti. As investigações, que ocorrem na 59ª Delegacia de Polícia (DP - Duque de Caxias), apontam que o homem conseguiu o contato da menina por meio do celular do filho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem preso por estupro de vulnerável

homem marca encontro com adolescente
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga dele

A motorista, identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, perseguiu as vítimas. A polícia acredita se tratar de uma crise de ciúmes

29.12.25 11h27

ARRANCA-RABO NA CONGREGAÇÃO

Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Após expor publicamente a suposta traição diante dos fiéis da igreja, a esposa acabou se envolvendo em uma briga física com a suposta amante

27.12.24 23h51

BRASIL

Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Esse símbolo da devoção mariana tem os traços do povo da Amazônia e passa a ter um lugar específico no gabinete do parlamentar do estado do Amapá e também devoto da santa

15.12.24 11h41

BRASIL

Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Heloísa de Carvalho, primogênita do teórico de extrema direita, foi a única dos oito filhos a não receber bens de Olavo. Desde 2017, a relação entre pai e filha foi rompida.

22.05.24 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda