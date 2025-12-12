Homem é preso por estupro de vulnerável contra neta de 4 anos em Muaná
Segundo a investigação, a mãe passou a desconfiar dos abusos após sentir um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do companheiro da avó, que trabalha como mecânico
A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na última quarta-feira (10/12), um mandado de prisão preventiva contra Benedito Gomes Ferreira, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos, no município de Muaná, no arquipélago do Marajó.
De acordo com a polícia, o crime ocorreu em contexto intrafamiliar. O investigado é companheiro da avó da vítima e teria cometido os abusos enquanto a criança permanecia na residência da família.
As apurações começaram após a mãe da criança perceber mudanças comportamentais e sinais físicos que levantaram suspeitas de violência sexual. Ela notou, principalmente, um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do homem, que trabalha como mecânico.
Diante da situação, ela procurou a Sala Lilás da Delegacia de Muaná, onde foi registrado o caso e iniciada a investigação.
A vítima foi submetida a exame sexológico e passou por escuta especializada, procedimentos realizados por profissionais habilitados. Os elementos reunidos ao longo da investigação indicaram a prática do crime.
Diante da gravidade dos fatos e do risco de continuidade da violência, já que o investigado integrava o convívio familiar da vítima, o delegado Felipe Mendonça solicitou a prisão preventiva do suspeito.
O pedido foi deferido pelo Juízo da Vara Única de Muaná, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O investigado permanece à disposição da Justiça.
Caso ocorre durante ações de enfrentamento à violência sexual
O crime foi registrado durante a realização do Projeto Rios de Proteção, desenvolvido pelo MPPA no município entre os dias 8 e 12 de dezembro. A iniciativa reúne ações voltadas ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, fortalecimento da rede de proteção e orientação à população.
A Polícia Civil e o MPPA reforçam que casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual devem ser comunicados imediatamente às autoridades competentes.
Onde denunciar
As denúncias podem ser feitas por meio dos seguintes canais:
- Delegacia de Polícia ou Sala Lilás;
- Conselho Tutelar;
- Disque 100 – Direitos Humanos;
- 190 – em situações de emergência.
