Homem é preso por estupro de vulnerável contra neta de 4 anos em Muaná

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na última quarta-feira (10/12), um mandado de prisão preventiva contra Benedito Gomes Ferreira, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos, no município de Muaná, no arquipélago do Marajó.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em contexto intrafamiliar. O investigado é companheiro da avó da vítima e teria cometido os abusos enquanto a criança permanecia na residência da família.

As apurações começaram após a mãe da criança perceber mudanças comportamentais e sinais físicos que levantaram suspeitas de violência sexual. Ela notou, principalmente, um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do homem, que trabalha como mecânico.

Diante da situação, ela procurou a Sala Lilás da Delegacia de Muaná, onde foi registrado o caso e iniciada a investigação.

A vítima foi submetida a exame sexológico e passou por escuta especializada, procedimentos realizados por profissionais habilitados. Os elementos reunidos ao longo da investigação indicaram a prática do crime.

Diante da gravidade dos fatos e do risco de continuidade da violência, já que o investigado integrava o convívio familiar da vítima, o delegado Felipe Mendonça solicitou a prisão preventiva do suspeito.

O pedido foi deferido pelo Juízo da Vara Única de Muaná, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O investigado permanece à disposição da Justiça.

Caso ocorre durante ações de enfrentamento à violência sexual

O crime foi registrado durante a realização do Projeto Rios de Proteção, desenvolvido pelo MPPA no município entre os dias 8 e 12 de dezembro. A iniciativa reúne ações voltadas ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, fortalecimento da rede de proteção e orientação à população.

A Polícia Civil e o MPPA reforçam que casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual devem ser comunicados imediatamente às autoridades competentes.

Onde denunciar

As denúncias podem ser feitas por meio dos seguintes canais:

Delegacia de Polícia ou Sala Lilás;

Conselho Tutelar;

Disque 100 – Direitos Humanos;

– Direitos Humanos; 190 – em situações de emergência.