Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Homem é preso por estupro de vulnerável contra neta de 4 anos em Muaná

Segundo a investigação, a mãe passou a desconfiar dos abusos após sentir um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do companheiro da avó, que trabalha como mecânico

Hannah Franco
fonte

Avô é preso por estupro de vulnerável contra neta de 4 anos em Muaná (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na última quarta-feira (10/12), um mandado de prisão preventiva contra Benedito Gomes Ferreira, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos, no município de Muaná, no arquipélago do Marajó.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em contexto intrafamiliar. O investigado é companheiro da avó da vítima e teria cometido os abusos enquanto a criança permanecia na residência da família.

VEJA MAIS

image Briga por causa de cigarro termina com homem morto a tiros no Marajó
O principal suspeito do homicídio está foragido. A Polícia Civil apura o caso

image Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável dentro de clube de Ananindeua
A vítima de 12 anos teria sido abordada por um homem de 45 anos, que a beijou e praticou atos libidinosos dentro da piscina

As apurações começaram após a mãe da criança perceber mudanças comportamentais e sinais físicos que levantaram suspeitas de violência sexual. Ela notou, principalmente, um forte cheiro de óleo na urina, o que a levou a suspeitar do homem, que trabalha como mecânico.

Diante da situação, ela procurou a Sala Lilás da Delegacia de Muaná, onde foi registrado o caso e iniciada a investigação.

A vítima foi submetida a exame sexológico e passou por escuta especializada, procedimentos realizados por profissionais habilitados. Os elementos reunidos ao longo da investigação indicaram a prática do crime.

Diante da gravidade dos fatos e do risco de continuidade da violência, já que o investigado integrava o convívio familiar da vítima, o delegado Felipe Mendonça solicitou a prisão preventiva do suspeito.

O pedido foi deferido pelo Juízo da Vara Única de Muaná, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O investigado permanece à disposição da Justiça.

Caso ocorre durante ações de enfrentamento à violência sexual

O crime foi registrado durante a realização do Projeto Rios de Proteção, desenvolvido pelo MPPA no município entre os dias 8 e 12 de dezembro. A iniciativa reúne ações voltadas ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, fortalecimento da rede de proteção e orientação à população.

A Polícia Civil e o MPPA reforçam que casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual devem ser comunicados imediatamente às autoridades competentes.

Onde denunciar

As denúncias podem ser feitas por meio dos seguintes canais:

  • Delegacia de Polícia ou Sala Lilás;
  • Conselho Tutelar;
  • Disque 100 – Direitos Humanos;
  • 190 – em situações de emergência.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão no pará

muaná

estupro de vulnerável

violência sexual
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

TCM cria protocolo inédito para rastrear emendas municipais no Pará

A norma, divulgada no Diário Oficial Eletrônico, atende a determinações do STF no âmbito da ADPF 854 e passa a valer para o exercício de 2026

11.12.25 19h39

IMPOSTÔMETRO

Paraenses já pagaram R$ 55 bilhões em impostos em 2025

Arrecadação cresceu 9,6% no Pará; economista aponta influência da COP 30, turismo e obras na construção civil para o aquecimento da economia

10.12.25 7h00

CIEE

CIEE prevê 68 mil vagas de estágio até fevereiro; Pará concentra o maior volume no Norte

A região Norte reúne 4,8 mil oportunidades, sendo 1.970 no Pará

09.12.25 11h47

MAIS LIDAS EM PARÁ

ESTUDOS

Uepa abre seleção para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais 2026

Os candidatos passarão por quatro fases eliminatórias

10.12.25 16h28

LISTA

Quem são as pessoas mais importantes de Belém e Ananindeua? Confira no mapa interativo global

Mapa criado por pesquisador finlandês revela as pessoas mais notáveis do mundo, cidade por cidade, com base em dados da Wikipédia e do Wikidata

19.07.25 14h00

Dicionário Paraense

Entenda o que significa 'égua', 'pomba lesa' e 'gala seca' no Pará

As gírias são muito populares entre os paraenses e fazem parte da cultura do estado. Entenda o significado de algumas das mais populares delas.

22.08.24 16h39

VER O PESO

Conheça 10 frutas regionais fáceis de encontrar na feira do Ver-o-Peso

O Pará é conhecido por sua variedade de frutas e todas podem ser facilmente encontradas no Ver-o-Peso

27.03.24 5h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda