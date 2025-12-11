Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável dentro de clube de Ananindeua

A Polícia Civil no âmbito da Operação Salva Vidas deu cumprimento, na manhã desta quinta-feira (11/12), a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente do município, contra um homem de 45 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável de uma criança de 12 anos.

O crime ocorreu no dia 19 de outubro, em um clube localizado na Estrada da Providência, em Ananindeua. Na ocasião, a vítima foi abordada dentro da piscina por um homem que a beijou e praticou atos libidinosos. A ação foi percebida por um segurança do estabelecimento, que retirou o suspeito do local.

A denúncia foi registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Ananindeua, onde a criança passou por escuta especializada. As imagens de câmeras de monitoramento do clube confirmaram o ocorrido e possibilitaram a identificação do investigado.

Diante das provas reunidas foi representada a prisão preventiva do suspeito. O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.