O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vigilante some durante turno de trabalho e está há dez dias sem dar notícias

Família e polícia buscam o paradeiro de Simão Alves, de 23 anos, que não foi mais visto

O Liberal
fonte

O vigilante Simão Alves, de 23 anos, está há 10 dias desaparecido preocupando familiares. (Reprodução Redes Sociais)

O desaparecimento do vigilante Simão Alves, de 23 anos, completa dez dias sem informações sobre o paradeiro do jovem. Familiares, colegas de trabalho e a Polícia Civil buscam por pistas que levem ao vigilante que trabalhava na obra de duplicação da rua da Marinha, no bairro Marambaia. Simão desapareceu durante o turno de trabalho.

De acordo com familiares, Simão saiu de casa por volta das 17h para iniciar o expediente. Ele registrou presença na empresa, mas não foi visto mais. Funcionários perceberam que o vigilante não estava no posto. No local, ficaram todos os pertences pessoais do rapaz, o que reforçou a suspeita de desaparecimento. A família descartou a possibilidade de abandono de trabalho.

As contas bancárias do jovem permaneciam sem qualquer movimentação desde o desaparecimento. Família e amigos acreditam que essa é uma prova de que Simão Alves não agiu por vontade própria.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A equipe mantém contato constante com a família do homem desaparecido.

