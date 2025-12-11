Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher grávida é agredida e mordida pelo companheiro em sala de cinema

O homem teve mandado de prisão expedido e está foragido

Gabrielle Borges
fonte

Os funcionários do cinema logo intervieram na situação e o suspeito fugiu. (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga o caso de agressão sofrida por uma jovem de 19 anos, grávida, pelo companheiro dentro de uma sala de cinema no Centro de Ubá, na Zona da Mata mineira. O nome da vítima, assim como o do investigado, não foram divulgados.

Às autoridades, a vítima relatou que estava no interior da sala de exibição quando o celular tocou e a ligação era de um número desconhecido. O suspeito teria pegado o celular da mão dela e começado a questioná-la quem era que estava ligando. Na sequência, desferiu socos no rosto dela, além de mordê-la.

VEJA MAIS

image Mulher é agredida, toma facada nas costas e se joga de carro para fugir de ex-companheiro em SP



image Mulher é agredida com tacho durante discussão com amigo no interior de SP e desmaia na rua

image Mulher é agredida por colega de trabalho com golpes de capacete
O caso aconteceu no último sábado (8), dentro da portaria do condomínio

Os funcionários do cinema logo intervieram na situação, e o suspeito fugiu. Não foi divulgado de quantos meses a mulher está grávida. Ela foi encaminhada para atendimento médico com hematoma nos olhos e ferimento pela mordida.

A vítima foi orientada sobre medida protetiva. O homem teve mandado de prisão expedido e está foragido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

violência contra a mulher

mulher grávida é agredida
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda