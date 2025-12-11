Mulher grávida é agredida e mordida pelo companheiro em sala de cinema

A Polícia Civil investiga o caso de agressão sofrida por uma jovem de 19 anos, grávida, pelo companheiro dentro de uma sala de cinema no Centro de Ubá, na Zona da Mata mineira. O nome da vítima, assim como o do investigado, não foram divulgados.

Às autoridades, a vítima relatou que estava no interior da sala de exibição quando o celular tocou e a ligação era de um número desconhecido. O suspeito teria pegado o celular da mão dela e começado a questioná-la quem era que estava ligando. Na sequência, desferiu socos no rosto dela, além de mordê-la.

Os funcionários do cinema logo intervieram na situação, e o suspeito fugiu. Não foi divulgado de quantos meses a mulher está grávida. Ela foi encaminhada para atendimento médico com hematoma nos olhos e ferimento pela mordida.

A vítima foi orientada sobre medida protetiva. O homem teve mandado de prisão expedido e está foragido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)