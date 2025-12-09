Capa Jornal Amazônia
Mulher é agredida, toma facada nas costas e se joga de carro para fugir de ex-companheiro em SP

Estadão Conteúdo

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher, de 34 anos, foi agredida e esfaqueada pelo ex-companheiro, de 30 anos, na noite de sábado, 6, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Este é mais um caso envolvendo violência contra mulheres registrado nas últimas semanas.

A agressão ocorreu na Rua Célia Cubici Carobres, Vila Menck, sendo a ocorrência registrada na 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como ameaça, violência doméstica e tentativa de feminicídio.

"O autor do crime teria encontrado a vítima em via pública, discutido com ela e a obrigado a entrar dentro de um veículo, onde ocorreram agressões físicas e uma facada pelas costas", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Conforme a ocorrência, mesmo ferida, a vítima conseguiu sair do carro para fugir do agressor. Ela foi encaminhada para atendimento em um hospital da região.

As buscas continuam na tentativa de localizar o responsável pelo crime. "A equipe realizou diligências, mas o criminoso não foi localizado até o momento. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML)", disse a SSP.

Ainda de acordo com a pasta, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O caso segue em investigação.

