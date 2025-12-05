Mulher é agredida com tacho durante discussão com amigo no interior de SP e desmaia na rua

Uma mulher de 41 anos foi agredida na rua com um tacho durante uma discussão com um amigo em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, no último sábado, 29 de novembro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela chegou a perder a consciência. O homem fugiu após o crime.

O caso aconteceu na Rua Victorino Spinucci, no bairro Jardim Promeca. Testemunhas relataram aos policiais militares que a mulher e o amigo estavam discutindo. Ele não tinha sido identificado até a tarde desta sexta-feira, 5.

A agressão foi registrada em vídeo divulgado pela TV Tem, afiliada da Globo. As imagens mostram que a mulher desmaia logo depois do impacto da agressão. Ela chega a se levantar, mas acaba caindo de novo.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Depois, segundo a secretaria, ela foi transferida para o Hospital São Vicente, onde permaneceu internada.

Conforme a SSP, o caso foi registrado como lesão corporal, e a vítima foi informada de que tem prazo de seis meses para decidir se quer ou não formalizar uma representação criminal contra o autor.