Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher é agredida com tacho durante discussão com amigo no interior de SP e desmaia na rua

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 41 anos foi agredida na rua com um tacho durante uma discussão com um amigo em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, no último sábado, 29 de novembro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela chegou a perder a consciência. O homem fugiu após o crime.

O caso aconteceu na Rua Victorino Spinucci, no bairro Jardim Promeca. Testemunhas relataram aos policiais militares que a mulher e o amigo estavam discutindo. Ele não tinha sido identificado até a tarde desta sexta-feira, 5.

A agressão foi registrada em vídeo divulgado pela TV Tem, afiliada da Globo. As imagens mostram que a mulher desmaia logo depois do impacto da agressão. Ela chega a se levantar, mas acaba caindo de novo.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Depois, segundo a secretaria, ela foi transferida para o Hospital São Vicente, onde permaneceu internada.

Conforme a SSP, o caso foi registrado como lesão corporal, e a vítima foi informada de que tem prazo de seis meses para decidir se quer ou não formalizar uma representação criminal contra o autor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher/agressão/várzea paulista/tacho/desmaio
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda