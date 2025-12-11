Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito de ameaçar servidores do judiciário a mando de facção criminosa é preso em Igarapé-Miri

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeito de associação criminosa

O Liberal
fonte

Policiais civis de Igarapé-Miri cumpriram mandado de prisão e de busca e apreensão contra um suspeito de integrar facção criminosa. (Divulgação Polícia Civil)

Um suspeito de integrar facção criminosa que ameaçava servidores do Poder Judiciário de Igarapé-Miri foi preso nesta quarta-feira (10/12) por policiais civis. No início de dezembro, os policiais tomaram conhecimento de que membros da Justiça de Igarapé-Miri estavam sendo ameaçados por integrantes de uma organização criminosa possivelmente escondidos em comunidades do Rio de Janeiro.

As ameaças ganharam destaque após o investigado, durante visita ao Fórum de Igarapé-Miri, assinar sua frequência, passou a fotografar, de forma velada, as dependências do prédio e os servidores públicos presentes. Diante da situação, as equipes deslocaram-se imediatamente ao local para verificar os fatos. Após análise das imagens de câmeras de segurança, foram representadas as medidas cautelares cabíveis.

A equipe da Delegacia de Igarapé-Miri, com apoio da Superintendência Regional e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo Tocantins, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o investigado por associação criminosa.

Os agentes seguiram até a residência do investigado. Na presença da companheira do conduzido, foram apreendidos dois aparelhos celulares. O suspeito foi encaminhado à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis, onde permanece à disposição da Justiça.

Palavras-chave

polícia

polícia civil do pará

Igarapé-Miri

ameaça a servidores públicos

facção criminosa

Polícia
.
