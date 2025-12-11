Veja quem são os 8 foragidos mais procurados do Pará
A relação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou o site gov.br/captura, que disponibiliza a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. A divulgação ocorreu na segunda-feira (8). Cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco, que avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. As informações são da Agência Brasil.
"A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil", informa o ministério, em nota. A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a colaboração direta da população.
O site faz parte do Programa Captura, uma ação de articulação nacional voltada à identificação, à localização e à prisão de criminosos considerados de alta periculosidade. O ministério informou que irá instalar uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro. "A medida responde à constatação de que criminosos de diferentes regiões do Brasil frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e maior agilidade na troca de informações para a localização de foragidos", explica. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.
Eis o site: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/operacoes-integradas/projeto-captura
No Pará, os 8 foragidos mais procurados são os seguintes:
Anderson Souza Santos
Arleson Pantoja do Nascimento
David Palheta Pinheiro
Oriscarmo Rodrigues Rocha
Raimundo Wanzeler de Castro Neto
Rodolfo Nascimento Silva
Tiago Teixeira Sales
Welton Amorim da Costa
