Mulher é agredida por colega de trabalho com golpes de capacete
O caso aconteceu no último sábado (8), dentro da portaria do condomínio
Uma mulher de 38 anos foi agredida por um colega de trabalho com golpes de capacete em um condomínio residencial, em Salvador (BA). O caso aconteceu no sábado, 8, no bairro de Itapuã, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram a vítima e o agressor dentro da portaria do condomínio. O homem desfere diversos golpes de capacete na cabeça da mulher, que tenta se proteger com os braços. A ação dura poucos segundos. Na sequência, ele pega os pertences e, antes de sair do local, dá um tapa na vítima.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a vítima informou que estava trabalhando na portaria do condomínio quando o suspeito, pilotando uma motocicleta, tentou entrar pela contramão. Segundo a polícia, as agressões ocorreram após ele ter sido impedido pela mulher.
O caso foi denunciado à polícia e registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir. O suspeito pelo crime se apresentou nesta terça-feira, 11, na 12ª Delegacia da Polícia Civil de Salvador, onde foi ouvido e liberado.
Ainda conforme a polícia, diligências estão sendo realizadas e testemunhas ouvidas para esclarecer as circunstâncias do caso.
