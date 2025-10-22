Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher é resgatada de cárcere privado e ferida com 30 tesouradas pelo ex em Ananindeua

Após o resgate, a vítima foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML)

O Liberal
fonte

O homem foi identificado como Mateus Nobre, que não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher, que não teve identidade divulgada, foi resgatada por vizinhos na madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 6h, após ser mantida em cárcere privado e brutalmente agredida pelo ex-companheiro, no bairro do Icuí, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O pedido de socorro feito pela vítima mobilizou a vizinhança, que realizou o resgate. O homem foi identificado como Mateus Nobre, que não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia.

De acordo com relatos de testemunhas, ao perceber que a mulher estava sendo ajudada, o agressor reagiu com violência e a atacou com diversos golpes de tesoura. Segundo informações apuradas pela reportagem do Grupo Liberal, a vítima foi atingida com pelo menos 30 tesouradas. A agressão só foi interrompida quando uma vizinha invadiu a residência e conseguiu conter o homem, utilizando uma vassoura para se defender e proteger a vítima.

Informações preliminares levantadas pela polícia apontam que a mulher é natural de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, e havia se mudado para Ananindeua há cerca de três meses, para morar com o homem. As agressões teriam se intensificado depois que ela comunicou a intenção de retornar à sua cidade natal. Nesse momento, o suspeito teria usado correntes para prendê-la, mantendo-a trancada e isolada dentro da casa.

Após o resgate, a vítima foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito. O procedimento é fundamental para registrar oficialmente as lesões sofridas e comprovar a materialidade das agressões, servindo como prova essencial para o andamento das investigações e eventual responsabilização do agressor.

A Polícia Civil do Pará informou que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Ananindeua já deu início às investigações e realiza buscas na região para localizar o ex-marido, que fugiu do local e, até por volta das 22h desta quarta-feira, ainda não havia sido preso.

