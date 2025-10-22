Capa Jornal Amazônia
Polícia Civil instaura inquéritos para investigar casos de maus-tratos contra idosos no Pará

Em Belém, as equipes priorizaram 30 denúncias consideradas mais urgentes, em diferentes bairros da capital

O Liberal
fonte

Polícia Civil instaura inquéritos para investigar casos de maus-tratos contra idosos no Pará. (Reprodução)

A Polícia Civil do Pará instaurou três inquéritos policiais para investigar possíveis casos de maus-tratos contra pessoas idosas durante o “Dia D” da Operação Virtude 2025, realizado nesta quarta-feira (22) em Belém e Santarém. A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em alusão ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro.

De acordo com a instituição, cerca de 20 agentes participaram da operação, conduzida por meio da Divisão de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DDPID). O trabalho teve como foco o cumprimento de diligências e a apuração de denúncias anônimas registradas no Disque 100, plataforma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que recebe notificações de violações de direitos humanos em todo o país.

Em Belém, as equipes priorizaram 30 denúncias consideradas mais urgentes, em diferentes bairros da capital. Os idosos identificados em situação de vulnerabilidade foram encaminhados à rede de proteção social, e as demais denúncias seguem em apuração na segunda fase da Operação.

Segundo a delegada Emanuela Amorim, diretora da DAV, que acompanhou as ações em Santarém, o trabalho reflete a demanda da sociedade pela movimentação do poder público no combate à violência contra a população idosa.

“Também é importante frisar que a Operação reforça o compromisso da instituição com a promoção de direitos e combate a violações da dignidade da pessoa idosa, incluindo negligências, maus-tratos, desvios financeiros e outras formas de violência”, explicou a delegada.

Já a delegada Caroline Batista, titular da DDPID em Belém, ressaltou o caráter educativo e preventivo das ações.

“Além da repressão às violências, é importante ressaltar a prevenção e conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas idosas em nosso Estado. É essencial promover uma cultura de respeito e reafirmar o papel da Polícia Civil na proteção de direitos”, pontuou Batista.

A Operação Virtude 2025 segue em andamento até o final de outubro, com o objetivo de ampliar as ações de fiscalização, prevenção e atendimento a denúncias, fortalecendo o trabalho integrado entre órgãos de segurança pública e proteção social em todo o Estado.

