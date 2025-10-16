Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Corpos de irmãos idosos são achados em decomposição em Tucumã, no Pará

Vítimas de 62 e 64 anos estavam sobre a mesma cama e caso é investigado pela Polícia Civil; celulares teriam sido levados da casa

O Liberal
fonte

Vítimas eram irmãos e foram encontrados mortos na casa em que moravam (Reprodução / redes sociais)

A Polícia Civil do Pará está investigando a morte de dois irmãos idosos cujos corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição dentro da casa onde moravam, no município de Tucumã, no sul do estado. As vítimas foram identificadas como Júlio César da Silva, de 62 anos, e Vera Regina da Silva, de 64 anos. A corporação confirmou o caso nesta quinta-feira (16).

As autoridades foram acionadas depois que uma vizinha manifestou preocupação com a falta de contato com os dois irmãos  que residiam sozinhos. Ela relatou à polícia um forte odor vindo do imóvel e a presença de moscas nas janelas.

Ao entrar na residência, os agentes encontraram os corpos de Júlio César e Vera Regina sobre a mesma cama, já em estado avançado de decomposição.

Polícia investiga roubo de celulares no local

De acordo com informações da polícia, Júlio César era aposentado e possuía comorbidades, sendo cuidado pela irmã, Vera Regina, que era professora. Os celulares das vítimas teriam sido levados do local, conforme indicam as primeiras apurações.

A área da ocorrência foi isolada para que a perícia científica realizasse o trabalho. O caso está sob a investigação da Polícia Civil , que busca esclarecer as circunstâncias das mortes e a possível autoria do furto dos aparelhos celulares.

Unifesspa emite nota de pesar

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) publicou, em suas redes sociais, uma nota de pesar pelo falecimento dos irmãos. Vera era discente do curso de mestrado em Educação Inclusiva. Vera Regina tem uma história profundamente ligada à Unifesspa. "Egressa do Campus de Marabá, do curso de Pedagogia (turma de 1997), ela retornou à universidade com entusiasmo e compromisso para seguir aprendendo e contribuindo para a construção de uma educação pública mais inclusiva, justa e transformadora", diz a nota.

"Ao longo de sua trajetória, Vera Regina também atuou com dedicação na gestão pública, tendo exercido o cargo de Secretária de Saúde de Tucumã, onde deixou marcas significativas no fortalecimento das políticas públicas locais. [...] Neste momento de grande tristeza, a Unifesspa se solidariza com familiares, amigos e amigas, colegas e toda a comunidade acadêmica, expressando sinceras condolências e votos de conforto", acrescenta a publicação.

Polícia
