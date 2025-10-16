Briga entre torcidas termina com prisão e oito bombas caseiras apreendidas em Belém

Um homem foi preso e três adolescentes apreendidos na noite da última terça-feira (14/10), na área do Transmangueirão, em Belém, suspeitos de participarem de uma briga entre torcidas. Com os suspeitos, a Polícia Militar confiscou oito bombas caseiras.

A ocorrência iniciou por volta das 18h, quando uma equipe do 38° Batalhão de Polícia Militar (38° BPM), conhecido como Batalhão Águia, recebeu um chamado de apoio para atender a uma ocorrência de briga entre torcidas nas imediações do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a PM, os agentes localizaram naquele trecho um grupo suspeito de envolvimento no confronto, que era composto por três adolescentes e um adulto. Durante a abordagem e busca pessoal dos suspeitos, foram encontrados artefatos explosivos na mochila de uma adolescente. A averiguação revelou um total de oito bombas caseiras, prontas para serem utilizadas.

Diante da gravidade dos fatos e da posse dos explosivos, os envolvidos foram imediatamente conduzidos às delegacias competentes para as providências cabíveis. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os adolescentes foram encaminhados à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), onde foram apresentados às autoridades para os procedimentos legais. Já o adulto, ele ficou à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os demais envolvidos e a origem dos artefatos explosivos.