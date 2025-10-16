Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dupla é presa em investigação que apura duplo homicídio em Brejo Grande do Araguaia

O crime ocorreu no mês passado, quando um casal foi assassinado na frente dos filhos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis durante a operação. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (15/10) em Brejo Grande do Araguaia. Um dos suspeitos foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, enquanto o outro tinha um mandado de prisão temporária em aberto em investigação que apura um caso de duplo homicídio ocorrido no mês de setembro.

O crime em questão trata-se da morte do casal Edilmar de Sousa e Luciana Viana de Sales. Os dois foram assassinados no último dia 30, na frente dos filhos.

Segundo o portal Correio de Carajás, a prisão em flagrante ocorreu por volta das 6h, durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar em propriedades rurais na Vila Brasispanha, zona rural do município.

Enquanto os agentes realizavam as ordens judiciais, foram encontradas com um dos suspeitos uma espingarda calibre 28 e uma calibre 22, além de 17 munições calibre 22, que foram apreendidas.

A dupla detida foi conduzida até a unidade policial e colocada à disposição da Justiça. Por enquanto, as circunstâncias e motivações por trás da morte de Edilmar e Luciana não foram divulgadas pelas autoridades.

