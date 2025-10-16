Capa Jornal Amazônia
Carro pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado ao caso e controlou as chamas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro pegando fogo na avenida Augusto Montenegro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16/10) na avenida Augusto Montenegro, próximo à Rua da Marinha, no bairro do Mangueirão, em Belém. Não houve feridos. A causa do fogo é desconhecida. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará já foi acionado ao caso para controlar as chamas. Nas redes sociais, imagens foram compartilhadas do caso e nelas é possível ver o trânsito lento na área. Além disso, as fotos revelam muita fumaça saindo do automóvel, enquanto o carro é consumido pelas imagens.

Em um aplicativo de mensagens instantâneas, circula o vídeo que registra o ocorrido e, ao fundo, dois homens conversam. “(...) Queima o carro do cara todinho”, diz um. “Agora é só esperar queimar”, responde o outro.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que equipes de trânsito foram encaminhadas ao local para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores. Até às 9h20, parte da via estava isolada para garantir que os órgãos de segurança executem seus respectivos trabalhos e que os demais veículos possam transitar com segurança no entorno do perímetro, onde o sinistro foi registrado.

A reportagem também solicitou um posicionamento do CBMPA. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará disse que as chamas foram controladas e que o carro teve perda total. "Não houve vítimas e a perícia não foi acionada", comunicou a instituição.

 

