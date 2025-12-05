Operação prende três pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

Três pessoas foram detidas em flagrante na noite de quinta-feira (3/12) por descartarem lixo irregularmente no canal da Generalíssimo Deodoro, em Belém. As prisões ocorreram em uma operação entre a Guarda Municipal (GMB) e Código de Postura da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

A operação faz parte das ações do Programa Belém em Ordem, que intensificou a fiscalização para coibir crimes ambientais, especialmente em pontos críticos da cidade. Desde setembro, quando a operação começou, mais de 50 pessoas já foram detidas por descartar resíduos de forma ilegal.

Os suspeitos foram conduzidos às seccionais responsáveis, onde passaram pelos procedimentos legais de flagrante. O descarte irregular de lixo é crime previsto pela Lei nº 9.605/1998, com pena de até cinco anos de reclusão e multa.

A fiscalização tem sido um dos eixos prioritários do Programa Belém em Ordem. Nas últimas semanas, as equipes da Sezel e GMB ampliaram as ações em áreas como Generalíssimo, Bernardo Sayão, Perimetral e Tucunduba, reduzindo a reincidência de descartes.

Segundo o secretário municipal de governo, Cleiton Chaves, o trabalho tem sido decisivo para transformar o cenário da cidade. “Essa operação começou em setembro. Iniciamos pela Terra Firme, entramos com toda a zeladoria do bairro e com ações de educação ambiental. Nossa prioridade é orientar e educar a população, mas quando isso não é suficiente, atuamos de forma mais contundente, com fiscalização ostensiva e prisão em flagrante”, afirmou o secretário.

O secretário também destacou que os resultados já são visíveis em vários bairros da capital paraense. “Quando iniciamos a ação, Belém tinha 210 pontos críticos de descarte irregular. Hoje, conseguimos reduzir esse número pela metade, com educação ambiental, presença constante das equipes e reforço da fiscalização. Se você vir alguém descartando lixo de forma irregular, ligue 153. A Guarda Municipal está de prontidão para dar a resposta o mais rápido possível”, orientou.