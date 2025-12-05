PF intercepta avião que saiu do Pará com grande quantidade de ouro; três homens foram presos

Uma aeronave particular que saiu do Pará transportando grande quantidade de ouro foi interceptada pela Polícia Federal (PF) na última terça-feira (2/12), no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima. O piloto Armando Palla Junior, de 57 anos, João Heriberto Ferreira dos Santos, sargento aposentado do Exército, 55, e o empresário Rychael Castro Gonçalves, 33, estavam dentro do avião. Os três foram presos e um adolescente de 17 anos, apreendido.

Conforme a coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, a PF acredita que os envolvidos atuavam em um esquema de transporte irregular do metal precioso. Caso não tivesse sido interceptada, a aeronave pousaria em uma pista legalizada que fica na Fazenda Timbó, em Boa Vista.

Durante a fiscalização, foram encontradas 54 barras, totalizando 51,49 kg de ouro, além de uma arma de fogo e munições. A ação integrada contou com a participação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave que saiu do Pará foi apreendida e a Anac suspendeu a licença do piloto. Os presos podem responder por crimes como usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais, associação criminosa e corrupção de menores.

A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.