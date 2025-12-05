Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher está em prisão domiciliar e PM em preventiva após suspeita de compra de criança no Marajó

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde de quinta-feira (4)

O Liberal
fonte

Mulher está em prisão domiciliar e PM em preventiva após suspeita de compra de criança no Marajó. (Foto: Noticias Marajó)

O policial militar do estado de Goiás, detido em Portel sob suspeita de tentar comprar uma criança, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A companheira dele, também envolvida no caso, recebeu determinação para cumprir prisão domiciliar. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde de quinta-feira (4). O policial deve ser encaminhado para Belém, enquanto a mulher deve retornar ao estado de Goiás para cumprir a medida.

O Ministério Público explicou que a concessão da prisão domiciliar ocorreu porque a investigada é mãe de uma criança pequena, o que motivou o juiz a permitir que ela continuasse responsável pelos cuidados do filho. Já o policial, por ocupar cargo público e pela gravidade das suspeitas, permanecerá detido. O MPPA destacou que as decisões visam garantir a proteção da comunidade de Portel.

Afastamento

A Polícia Militar de Goiás confirmou em nota enviada à imprensa que o agente preso em flagrante na terça-feira (2), no Marajó, já estava afastado de suas funções desde o fim de novembro. A corporação declarou que acompanha o caso por meio da Corregedoria e que colaborará com todas as determinações judiciais. Reforçou ainda que não tolera desvios de conduta e que abrirá procedimentos administrativos para apurar responsabilidades. A companheira do militar também foi detida.

O caso

As prisões aconteceram após denúncias recebidas pela Delegacia de Portel, que apontavam que o casal estaria buscando adquirir uma criança de forma ilegal. A Polícia Civil relatou que havia informações de que os suspeitos já tinham tentado cometer o crime em Melgaço, sem sucesso. Posteriormente, teriam feito nova abordagem em Portel oferecendo grande quantia em dinheiro a um morador da cidade.

A investigação revelou que os agentes passaram a atuar de forma discreta para acompanhar os movimentos do casal. Quando os dois confirmaram verbalmente o valor que pretendiam pagar, a equipe policial efetuou a prisão em flagrante. O homem se identificou como policial militar de Goiás e portava uma arma de fogo. Ele, a companheira e o filho dela estavam hospedados em um hotel no centro da cidade, local onde ocorreu a oferta.

Durante a abordagem, houve necessidade de apoio da Polícia Militar do Pará, já que o suspeito, segundo os investigadores, não obedecia às ordens de rendição. Além da arma, foram apreendidos itens de uso infantil, três celulares e certidões de nascimento de recém-nascidos de outros estados, o que levantou mais suspeitas sobre o possível alcance da atuação do casal. O filho da investigada, de oito anos, foi entregue ao Conselho Tutelar para os procedimentos necessários.

As apurações seguem em andamento, e a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de o casal supostamente ter envolvimento em situações semelhantes em outras localidades ou até mesmo de integrar uma rede de tráfico de pessoas. As autoridades reforçaram que novas denúncias e testemunhos seguem sendo analisados.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia civil do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação prende três pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

05.12.25 16h34

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de ser autor intelectual do latrocínio do vice-presidente da Fiepa

O crime ocorreu no dia 3 de outubro deste ano, nas dependências de uma fábrica de velas situada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém

05.12.25 14h04

POLÍCIA

PF intercepta avião que saiu do Pará com grande quantidade de ouro; três homens foram presos

Entre os detidos estão um sargento aposentado do Exército Brasileiro, um piloto e um empresário

05.12.25 13h48

INVESTIGAÇÃO

Mulher está em prisão domiciliar e PM em preventiva após suspeita de compra de criança no Marajó

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde de quinta-feira (4)

05.12.25 12h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Caso Ruthetty: O que se sabe sobre a morte da rainha do tecnomelody e a investigação por feminicídio

A família pede celeridade à Polícia Civil para que o caso seja rapidamente esclarecido e o autor do crime identificado

05.12.25 11h50

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de ser autor intelectual do latrocínio do vice-presidente da Fiepa

O crime ocorreu no dia 3 de outubro deste ano, nas dependências de uma fábrica de velas situada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém

05.12.25 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda