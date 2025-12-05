Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem desaparece durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena; Polícia Civil investiga o caso

A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o sumiço

O Liberal

Um homem está desaparecido após uma travessia de balsa entre Belém e Barcarena, na última quarta-feira (3). Lyndon Johnson Alves Leal teria embarcado com seu veículo, mas não foi mais visto após o trajeto. O caso chamou atenção quando o carro da vítima chegou ao destino sem que ele estivesse a bordo.

A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o sumiço. A polícia já solicitou imagens das câmeras de segurança da embarcação, e o veículo passará por perícia. Testemunhas que estavam na travessia também estão sendo ouvidas.

De acordo com relatos colhidos pela polícia até o momento, Lyndon comprou a passagem em uma empresa de navegação e embarcou junto ao automóvel. Ainda não se sabe o motivo da viagem. Ao final da travessia, funcionários constataram que o motorista não estava na balsa, embora todos os seus pertences, como celular, chave, documentos e objetos pessoais, permanecessem dentro do veículo, o que reforça a suspeita de que ele não desembarcou voluntariamente.

O desaparecimento só foi percebido por volta da meia-noite, no encerramento do expediente dos funcionários da balsa. A Polícia Civil foi acionada, mas familiares questionam a conduta da empresa responsável, que não teria acionado imediatamente a polícia. O carro foi removido da balsa e levado diretamente para a delegacia.

Angustiados, familiares cobram celeridade e transparência nas investigações. Sem pistas concretas, trabalham com diferentes hipóteses, incluindo a possibilidade de que Lyndon possa ter caído na água durante o trajeto.

O inquérito segue em andamento, e a Polícia Civil afirma que todas as linhas investigativas estão sendo consideradas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem desaparece durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena; Polícia Civil investiga o caso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

Polícia

Em Parauapebas, PM recupera peças de roupas furtadas de comércio

Populares apontaram o local onde as confecções estavam guardadas, após o furto

06.12.25 14h08

POLÍCIA

Motociclista morre ao colidir em caminhão parado em Parauapebas

O caso aconteceu por volta das 2h deste sábado (6/12) na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén

06.12.25 12h23

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial penal morre em acidente de trânsito no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para o caso, mas não conseguiu socorrer a vítima

06.12.25 10h04

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

POLÍCIA

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar reparar rede de energia no Marajó

Testemunhas disseram que a vítima subiu em um dos postes para tentar restabelecer o fornecimento, mesmo não tendo experiência nem equipamentos adequados para esse tipo de serviço

06.12.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda