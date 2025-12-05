Homem desaparece durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena; Polícia Civil investiga o caso

Um homem está desaparecido após uma travessia de balsa entre Belém e Barcarena, na última quarta-feira (3). Lyndon Johnson Alves Leal teria embarcado com seu veículo, mas não foi mais visto após o trajeto. O caso chamou atenção quando o carro da vítima chegou ao destino sem que ele estivesse a bordo.

A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o sumiço. A polícia já solicitou imagens das câmeras de segurança da embarcação, e o veículo passará por perícia. Testemunhas que estavam na travessia também estão sendo ouvidas.

De acordo com relatos colhidos pela polícia até o momento, Lyndon comprou a passagem em uma empresa de navegação e embarcou junto ao automóvel. Ainda não se sabe o motivo da viagem. Ao final da travessia, funcionários constataram que o motorista não estava na balsa, embora todos os seus pertences, como celular, chave, documentos e objetos pessoais, permanecessem dentro do veículo, o que reforça a suspeita de que ele não desembarcou voluntariamente.

O desaparecimento só foi percebido por volta da meia-noite, no encerramento do expediente dos funcionários da balsa. A Polícia Civil foi acionada, mas familiares questionam a conduta da empresa responsável, que não teria acionado imediatamente a polícia. O carro foi removido da balsa e levado diretamente para a delegacia.

Angustiados, familiares cobram celeridade e transparência nas investigações. Sem pistas concretas, trabalham com diferentes hipóteses, incluindo a possibilidade de que Lyndon possa ter caído na água durante o trajeto.

O inquérito segue em andamento, e a Polícia Civil afirma que todas as linhas investigativas estão sendo consideradas.